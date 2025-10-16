กกต. Big Day สร้างสรรค์ประเทศไทย เผย เลือกตั้งกาญจน์ สุดโปร่งใส ไร้เรื่องร้องเรียน

กกต. Big Day สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี เผยยังไม่มีร้องทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Day “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง” โดยมีนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอเลาขวัญ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ กิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันในอำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือด้วย เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้ง ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ ที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ในวันอาทิตย์นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
นายแสวงกล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ออกมาเพื่อแสดงพลัง มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ อีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการลงคะแนนใช้สิทธิอย่างถูกต้อง เพื่อลดบัตรเสีย กกต.ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองและทุกเครือข่าย เชื่อว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะได้ผลมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณผู้สมัครและพรรคการเมืองที่แข่งขันกันในกรอบของกฎหมายจากที่รับฟังจากสำนักงาร กกต. และชุดเคลื่อนที่เร็ว ทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องร้องเรียนยังไม่มี ต้องรอดูจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งว่าจะเป็นยังไงบ้าง
“สิ่งที่อยากจะขอขอบคุณทางผู้สมัคร คือการแข่งขันที่อยู่ในกรอบและเข้มข้น จะทำให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิได้มากขึ้น และเกิดความชอบธรรมในการเลือกตั้ง ต้องขอบคุณผู้สมัครทั้งสองคนด้วย อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเขต 4 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,600 คน ทางสำนักงาน กกต.จังหวัด เตรียมหน่วยเลือกตั้ง 254 หน่วย ไว้พร้อมแล้ว ขอให้สละเวลาออกมาใช้สิทธิ เพื่อแสดงพลังในการออกมาเลือกตัวแทนเพื่อดูแลบ้านเมือง”
