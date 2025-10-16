การเมือง

ผู้นำไทย-ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบความช่วยเหลือหลายด้าน ย้ำสัมพันธ์ 75 ปี

‘ผู้นำไทย-ลาว’ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ และพิธีส่งมอบความช่วยเหลือหลายด้าน แสดงถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในทุกมิติ และสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกว่า 75 ปี

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และนายสอนไซ สีพันดอน (H.E. Mr. Sonexay Siphandone) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 ฉบับ และ พิธีส่งมอบความช่วยเหลือจากฝ่ายไทยแก่ฝ่ายลาว รวม 4 รายการ ดังนี้

1.บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) กับ ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายไทย

2.พิธีมอบการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติด ไทย-ลาว จำนวน 10,000,000 บาท โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้แทนฝ่ายไทย

3.พิธีส่งมอบเซรุ่มแก้พิษงู มูลค่า 875,000 บาท โดยมี นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย

4.พิธีส่งมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพแรงงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 1,495,930 บาท โดยมี นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย

5.พิธีส่งมอบความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับงานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาระบบประปาระยะที่ 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าประมาณ 30,000,000 บาท โดยมี นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนฝ่ายไทย

โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจและพิธีส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าว สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทย-ลาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ แรงงาน การพัฒนาและวิชาการ รวมถึงด้านสาธารณสุข และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจร่วมกันของทั้งสองรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจอันลึกซึ้งที่มีมายาวนานกว่า 75 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต

ภายหลังพิธี นายกฯ และคณะมีกำหนด เดินทางไปยังทำเนียบประธานประเทศ สปป.ลาว เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นจะเข้าร่วม งานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์

