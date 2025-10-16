ชลน่าน ชี้ รธน.ใหม่กรอบเวลาต้องชัด หากทำไม่ทันจะสูญเปล่า เชื่อร่างพท.ถูกตีตกเพราะเรื่องการเมือง

“ชลน่าน” ชี้ รธน.ใหม่กรอบเวลาพิจารณาต้องชัดเจน หากทำไม่ทันจะสูญเปล่า เชื่อร่างแก้รธน.พรรคเพื่อไทยถูกตีตก เหตุผลชัดเป็นเรื่องการเมือง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ผลการลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ร่าง ผลปรากฏว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกตีตกไปนั้น เหตุผลชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเมือง โดยมีเหตุผลอื่นมาประกอบ อาจจะมาจากความไม่ชอบ ความเห็นต่าง ความขัดแย้งที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกที่ชัดเจน ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างหลักในการพิจารณา เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน เพราะมีความใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทย
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า การที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนเป็นหลักในการพิจารณาครั้งนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย แต่ในชั้นกรรมาธิการฯ เราจะพิจารณาอย่างรอบด้านว่าเนื้อหาใดเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถที่จะนำเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดมาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ ได้ เชื่อว่าในชั้นพิจารณาของกรรมาธิการฯ จะมีการหารือกันหนักมาก เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะบรรจุเป็นกฎหมายเพื่อนำเข้ามาในวาระที่ 2 ต่อไป เงื่อนไขที่จะทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านต้องเป็นเงื่อนไขที่มีเหตุมีผล เช่น ที่มา ส.ส.ร.ในตัวร่างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน มีบทบัญญัติที่สุ่มเสี่ยงกระทบต่อสถาบัน
“สิ่งที่จะเป็นหลักประกันในการดำเนินการ คือการมีส่วนร่วมและมีความรอบคอบรอบด้าน นอกจากนี้คณะที่จะมาร่างควรจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่มาของสมาชิกสภาร่างจะมีรูปแบบใดต้องมาพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และที่น่ากังวลคือที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องไม่เป็นของบุคคลของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ถูกครอบงำชี้นำในการร่างรัฐธรรมนูญได้ และที่น่ากังวลอีกประการหนึ่ง คือกรอบเวลาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะหากทำไม่เสร็จอาจจะกระทบกับการทำประชามติ ซึ่งเราต้องทำให้ทันกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่ทันสิ่งที่ดำเนินการมาทั้งหมดจะสูญเปล่าได้” นพ.ชลน่าน กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไชยชนก รับมีข้อจำกัด ปราบสแกมเมอร์ แต่ยันรบ.ไม่นิ่งเฉย เล็งชงเปิดช่องโจมตีกลับภัยไซเบอร์
- บวรศักดิ์ แจง 2 แนวทางไทม์ไลน์ ประชามติแก้รธน. ยันชัดถ้ามีอุบัติเหตุ MOA ขยับได้
- รัฐบาล เดินหน้ามาตรการคุมเข้ม ‘พืชกระท่อม’ ปรับหนักถึง 50,000 บาท
- กมธ.กิจการเด็ก รับหนังสือร้องสอบพฤติกรรม พระมหาอุเทน ใช้วาจาเหยียดเพศ-สร้างอคติ