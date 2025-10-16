อดีตส.ว. แนะไทย ไล่บี้เขมร อย่างเกาหลีใต้ ไม่ก้าวร้าว-มีเอกภาพ จนโลกต้องฟัง

อดีตส.ว. แนะไทย ไล่บี้เขมร อย่างเกาหลี ไม่ก้าวร้าว มีเอกภาพ น่าเชื่อถือ จนโลกต้องฟัง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 สิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่ข้อเขียน เรื่อง “ชาติไม่ใช่ของใคร แต่เราคือ ของชาติ” แสดงความคิดเห็นกรณีที่เกาหลีใต้กดดันกัมพูชา แก้ปัญหาที่ชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชาว่า
จำได้ “โทนี่” พูดไว้กลางเวทีเชียงราย ตอนหาเสียงว่า
“จะกวาดล้างสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ และยาเสพติดให้สิ้นซากก่อนสิ้นปี 68”
คำพูดนั้น ฟังดูเหมือนแค่คำปราศรัยทางการเมืองปกติ
แต่คนพูดคือ “โทนี่” ที่มีแสง มีพลัง!
ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ มันคือ “การปักธงอำนาจ”
การประกาศว่า ไทยจะลุกขึ้น “จัดการขบวนการมืดข้ามแดน”
ที่โยงทั้งพม่า เขมร ลาว และขาใหญ่ในไทยเอง
และสิ่งที่มหาศาล คือ “ผลประโยชน์ที่หยั่งราก ฝังลึก”
เมื่อเริ่มขยับร่วมมือกับจีนจากฝั่งพม่า
ยังไม่ทันข้ามปี เขมรก็เริ่มเดือด
ฮุนเซนขยับหมาก ทั้งข่าว ทั้งคำพูด ทั้งเกมเงา
อย่าลืม ฮุนเซนไม่เคยเดินลำพัง
“เขาเก๋า และเก่า เครือข่ายแน่นทั่วไทย”
และมีแนวร่วม “คนไทยบางกลุ่ม”
กลุ่มที่ฉลาด แต่ไม่เฉลียว มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวใหญ่กว่าประเทศ
สุดท้ายก็กลายเป็นเครื่องมือให้ข้างบ้านใช้ “จัดการกับการเมืองไทย” อย่างง่ายดาย
ผลคืออะไร?
ระบบไทยจะพังทั้งแผง เศรษฐกิจชะงัก
“สังคมแยกขั้ว ความขัดแย้งแยกข้าง”
คนไทยทั้งประเทศ “ติดกับ”
เราสูญเสียการนำ ที่ตามและเข้าใจเกมโลก
สูญเสียโอกาสจะเป็น “ผู้นำภูมิภาค”
และสูญเสียเครดิตบนเวทีนานาชาติ
แทนที่ไทยจะเป็น “ผู้จัดการปัญหา”
เรากลับกลายเป็น “ปัญหาที่ถูกจัดการ”
ล่าสุด ลองมอง “เกาหลี” เป็นตัวอย่าง
กรณีคนของเขาในเขมร รัฐบาลเกาหลีใต้ตอบสนองในทันที
ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน สื่อ และประชาชน “เป็นหนึ่งเดียว”
เสียงเดียวกัน “เพื่อชาติ ไม่ใช่เพื่อใคร”
เขาเรียกคนกลับ ประณามอาชญากรรมอย่างตรงไปตรงมา
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้วยเอกภาพ
ไม่ตะโกน ไม่กร้าวร้าว แต่หนักแน่นและน่าเชื่อถือ
ผลคือ ภาพของเกาหลีในสายตาโลก “แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าว”
นานาชาติ “เงียบ” ไม่มีใครกล้าวิจารณ์
เพราะพลังของ “เอกภาพ” ทำให้คนอื่น “เกรงใจ”
ในขณะที่ไทย แต่ละกลุ่มต่างคนต่างพูด
ต่างคนต่างวิ่งเข้าหากล้อง
“ไม่มีเสียงกลางของชาติ”
มีแต่เสียงส่วนตัวของคนที่ “อยากเป็นใหญ่ในความพัง”
วันนี้ ประเทศเรากลายเป็น “ชาติที่พูดมากแต่ไร้พลัง”
เศรษฐกิจทรุด
รัฐราชการนิ่ง
สังคมสับสน
ทหารขัดแย้ง
นักวิชาการพูดแต่ทฤษฎี
ตุลาการยึดศีลธรรมแทนกฎหมาย
การเมืองแข่งกัน “สร้างภาพแทนสร้างชาติ”
และเราก็ปล่อยให้เพื่อนบ้านที่เราเคยดูถูก
“เล่นเกมเหนือเรา” อย่างเลือดเย็น
เขมร ที่เราเคยมองว่า “ด้อยกว่า”
กลับใช้ “สมองการเมือง” ชักใยไทยจนหลุดวงโคจร
ขณะที่ไทย ยังทะเลาะกันว่า “ใครจะเป็นกัปตันเรือที่รั่วอยู่”
วันนี้ ไทยกลายเป็นชาติที่ “กระจอก กระจาย และอาจใกล้เจ๊ง”
ไม่ใช่เพราะศัตรูเก่ง
แต่เพราะ “เราหลงตัวเอง” มั่ว และไม่มีเอกภาพ
ดูเอาเถอะ ทรัมป์จะมา “มาเลเซีย” เพื่อพูดคุยความขัดแย้งในภูมิภาค
แต่ไทย ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวที่พูดได้อย่าง “มีหลัก มีชาติ มีชั้น มีเชิง”
มีแต่เสียงคนละวง คนละค่าย
พ่นน้ำรายกันคนละทิศ คนละทาง
ไร้หลักแห่งรัฐ
ไร้ความเป็นมืออาชีพของชาติที่เคยนำอาเซียน
นี่หรือ “ไทย”
ชาติที่เคยรอดจากการล่าอาณานิคมด้วยปัญญา
วันนี้กลับพ่ายด้วย “อารมณ์และอัตตา” ของคนในบ้านเอง
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?
คำตอบสั้น ๆ คือ เพราะเราคิดว่า “ชาติเป็นของพวกกู”
แทนที่จะจำไว้ว่า “พวกกูเป็นของชาติ”
ถึงเวลา “ตาสว่าง” แล้วหรือยัง คนไทย!
