รัฐบาล แจง เยียวยาเหตุแผ่นดินไหวกทม. เบิกจ่ายแล้ว กว่า 3 หมื่นครอบครัว สั่งเร่งจ่าย ภายใน ต.ค.นี้

รัฐบาล แจง เยียวยาเหตุดิน ไหวกทม.คืบ เบิกจ่ายแล้ว กว่า 3 หมื่นครอบครัว สั่ง เร่งจ่าย ภายใน ต.ค.นี้ แนะ ผู้ประสบภัย เลือกรับโอนเงินผ่านกรุงไทย
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า มีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กทม.และได้ยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.– 2 พ.ค. 2568 รวมทั้งสิ้น 44,210 ครอบครัว ทั้งนี้กทม.ได้จัดส่งเอกสารของผู้ประสบภัยให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,045 ครอบครัว ยังคงเหลือเอกสารของผู้ประสบภัย ที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบ จำนวน 9,165 ครอบครัว
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล กำชับให้เร่งรัดกระบวนการบริหารจัดการเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับการช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 กำหนดไว้หลังละไม่เกิน 49,500 บาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 โดยทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการส่งเอกสารให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันตามกำหนดต่อไป
“เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลแนะนำให้ผู้ประสบภัยเลือกรับการโอนเงินผ่าน ระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกกำหนดและมีกระบวนการที่รวดเร็วกว่าการรับเงินสดมาก เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินแก่ภาคครัวเรือนสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมตามเป้าหมายที่วางไว้”