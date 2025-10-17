โกศล ปัทมะ โต้ สุริยะ ออกเพื่อไทยเพราะอึดอัด ไม่ใช่โดนดูด ปูด ส.ส.เตรียมโบกมือลาอีกเยอะ

โกศล โต้ สุริยะ ออก พท.ไม่ใช่เรื่องเงิน ชี้ ส.ส.อึดอัด ไม่อบอุ่น แนะผู้บริหารดูแลให้ดีกว่านี้ แย้ม ปูดอาจมี ส.ส.ไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยอีก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ที่ได้เปิดตัวร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.เลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ระบุว่ามีการใช้เงินดูด ส.ส.ออกไปว่า ส่วนตัวที่ไม่ได้ไปต่อกับพรรคเพื่อไทย ไม่มีเรื่องเงินใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การออกจากพรรคเป็นเรื่องของความรู้สึก เหมือนกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ให้เหตุผลในการลาออกจากพรรคเพื่อไทย เพราะ ส.ส.รู้สึกอึดอัดในการบริหารจัดการพรรค ตนได้คุยเรื่องนี้กับนายสุริยะ เมื่อครั้งที่ท่านโทรมาหาให้ตนไปร่วมเปิดตัวเป็นผู้สมัครของพรรค แต่ตนเองไม่ได้ไป เพราะเมื่อเราจะออกอยู่แล้ว ก็ไม่ควรไปรับทรัพยากรของพรรคเพื่อไทย ที่เขาจะสนับสนุนในการเลือกตั้ง
“ยืนยันว่าการไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ถูกซื้อ หรือมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง ผมคิดว่าไม่ควรไปเปิดตัวเพราะไม่ต้องการรับทรัพยากรจากพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยจะได้มีเวลาในการคัดเลือกตัวผู้สมัคร ให้เขาได้มีเวลาในการลงพื้นที่ ส่วนจะแพ้หรือชนะอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจ ฝากว่าผู้บริหารของพรรคควรดูแล ส.ส.ให้ดี รับฟังเขา เพราะยังมี ส.ส.ที่รู้สึกไม่อบอุ่น แล้วอนาคตอาจไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยอีกหลายคน” นายโกศลกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง