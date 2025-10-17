การเมือง

ไอติม ย้อนแรง คะแนนนิยมปชน. ขึ้นอยู่กับประชาชน ไม่ใช่สุริยะ ปัดตาม ‘น้ามาร์ค’ คัมแบ๊ก

“ไอติม” ลั่น คะแนนนิยม “ปชน.”ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ”สุริยะ” แต่อยู่ที่ประชาชน เผยสัปดาห์หน้าเตรียมประชุมใหญ่วิสามัญ สื่อสารกับปชช.หากให้โอกาส “พรรคประชาชน”เป็นรัฐบาล ขอให้เชื่อใจและเชื่อมือ ยันคนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องอยู่พรรคเดียวกัน ปัดตอบ ”มาร์ค” คัมแบ๊ก หน.ปชป.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ระบุว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนลดลงและจะไปเพิ่มคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทย ว่า เป็นความเห็นของนายสุริยะ ตนคิดว่าคะแนนของพรรคไหนเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายสุริยะ

เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคประชาชนจะมีการเปิดตัวผู้สมัครเมื่อไหร่ นายพริษฐ์กล่าวว่า กรอบเวลาในการนำเสนอทั้งนโยบายและผู้สมัครรับเลือกตั้ง คงเป็นไปตามกรอบเวลาของการเลือกตั้ง แต่หมุดหมายที่แจ้งกับพี่น้องประชาชนได้ คือในสัปดาห์หน้าพรรคจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ คงเป็นจังหวะที่เราสามารถได้สื่อสารกับประชาชนให้เห็นถึงกรอบและแนวทางของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้อยู่บ้าง

“ผมคิดว่าภารกิจสำคัญที่เราต้องการจะทำในการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ คือทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าหากพรรคประชาชนได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเราสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อสารกับประชาชนมาโดยตลอดให้เกิดขึ้นจริงได้ ในมุมหนึ่งเราต้องการให้พรรคทำให้พี่น้องประชาชนทั้งเชื่อใจและเชื่อมือ ดังนั้นทุกอย่างที่เราทำก็จะมุ่งเป้าไปตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ทีมบริหาร ที่อาจจะมีการนำเสนอก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไป รวมถึงผู้สมัคร ส.ส.ด้วย” โฆษกพรรคประชาชนกล่าว

เมื่อถามว่า ใน จ.ลำพูน ที่พรรคประชาชนมีนายก อบจ. แต่วันนี้มีพี่ชายของนายก อบจ.ลำพูนไปเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย นายพริษฐ์กล่าวว่า ตนคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องไม่มองการเมืองเป็นเรื่องของครอบครัว เพราะฉะนั้นการที่มีบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อาจจะสังกัดคนละพรรค มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งลงสมัคร ส.ส.คนละพรรค ก็เป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าบุคคลในครอบครัวก็อาจจะชุดความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกัน ดังนั้น ตนคิดว่าก็เป็นสิทธิของทุกคนในการเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง

ต่อข้อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง นายพริษฐ์กล่าวว่า ไม่รู้เลย เข้าใจว่าวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กัน ทั้งนี้ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เลย

