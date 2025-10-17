ณัฐวุฒิ แฉภาพศักดิ์ดา นั่งสั่งการห้องนายอำเภอ ในพื้นที่เลือกซ่อม นัดท้องถิ่นกินข้าวด้วย

ณัฐวุฒิ แฉภาพศักดิ์ดา นั่งสั่งการห้องนายอำเภอ บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ในพื้นที่เลือกซ่อม นัดท้องถิ่นกินข้าวด้วย
จากกรณีที่การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่ได้ลาออกจากสมาชิกและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 นี้ ระหว่าง ‘น้องดรีม’ วิสุดา วิเชียร์ศิลป์ ลูกสาวนายศักดิ์ดา จากพรรคภูมิใจไทย กับ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
ล่าสุด 17 ตุลาคม 2568 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว พร้อมภาพ โดยระบุว่า เลือกตั้งซ่อมเขต 4 กาญจนบุรี สถานการณ์กำลังเข้มข้น รัฐมนตรีศักดิ์ดาท่านขยันดี ช่วงเที่ยงวันนี้ ขึ้นไปที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยในเขตเลือกตั้ง เข้าไปนั่งในห้องนายอำเภอ สั่งการโน่น นั่น นี่ เย็นนี้ข่าวว่าจะนัดผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กินข้าวที่บ้านนายอำเภอด้วย สื่อมวลชนว่างๆ ไปดูได้ ท่านคงไม่ว่าหรอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห่วงว่าข้าราชการจะเป็นกลางม๊าก มาก ถึงมากที่สุด