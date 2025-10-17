การเมือง

ส.ส.ปชป. เมืองคอน ยื่นหนังสือ พิพัฒน์ ขอคืนขบวนรถเร็ว นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

ราชิต ยื่นหนังสือรมว.คมนาคมขอคืนขบวนรถเร็ว ‘นครศรี-กรุงเทพฯ’

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส. เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้คืนขบวนรถไฟนครศรีธรรมราช-กรุงเทพมหานคร (ขบวนรถเร็ว) กลับมาให้บริการดังเดิม จากที่ได้ถูกยกเลิกไปตอนโรคโควิด-19 ระบาด เพื่อให้มีความเพียงพอต่อจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (วันละ400 – 500 คน) และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ นายราชิตยังขอให้เร่งรัดออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินสำหรับโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติช่วงที่ 1 ตั้งแต่แยกศาลาบางปูถึงถนนเฉลิมพระเกียรติแยกบางเตย ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว และได้จัดทำงบสำรวจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 21 ล้านบาท ในปี 2570 คาดว่าถนนเส้นดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาจราจร และพี่น้องชาวนครฯ จะได้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง