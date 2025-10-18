มาร์คคัมแบ๊ก ปชป. โหวตนั่งหัวหน้าวันนี้ จัดทัพใหม่ ชัยวุฒิ เลขา ศิษย์เก่าพรึบ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. อดีตหัวหน้าพรรค พท. เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจลาออกการเป็นสมาชิกพรรค พท. ส่งผลให้ต้องพ้นจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย โดยให้ทีมงานนำเอกสารใบลาออกไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว การตัดสินใจนี้ไม่เกี่ยวกับที่พรรค พท.เป็นฝ่ายค้าน หรือกระแสตก แต่เหตุผลมาจากการบริหารจัดการภายในที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี 2566 เชื่อว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ก็อึดอัดกับสถานการณ์ในพรรคกับการจัดลำดับความสำคัญที่มีปัญหาค่อนข้างมาก แต่ผู้บริหารพรรคมองไม่เห็น ทั้งที่การเลือกตั้งทั้งในระดับ ส.ส.หรือท้องถิ่น ก็ฟ้องอยู่ว่าพรรค พท.อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก
นายสมพงษ์กล่าวว่า โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ตนมีส่วนในการบริหารจัดการมาโดยตลอด ก่อนจะถูกลดบทบาท กระทั่งไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลย อย่างที่ จ.เชียงใหม่ ที่เลือกตั้งล่าสุดได้มาเพียง 2 เขต ทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงพรรค จุดเปลี่ยนมาจากการที่พรรคสนับสนุนนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง 2 สมัย แต่เมื่อได้ทำงานกลับทำงานแบบไม่เห็นหัวใคร ไม่เคยประสาน ส.ส.หรือผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคที่ไม่ใช่พวกตัวเอง
‘จุดแตกหักสุดท้ายกรณีที่พรรคมอบหมายให้เฟ้นหาผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อเสนอตัวเป็นผู้สมัคร ส.ส.ที่เขต 1 จ.ลำพูน เมื่อได้คนที่มีความเหมาะสม และเริ่มให้ทำพื้นที่ก็ได้กระแสดี แต่พรรคตัดสินใจเลือกคนอื่นโดยไม่แม้แต่จะนำชื่อคนที่ตนไปชักชวน เข้าไปเป็นตัวเลือกในการพิจารณาด้วยซ้ำ เพราะผู้มากบารมีในพรรคบางคนเข้ามาล้วงลูก สั่งการจะเอาคนนั้นคนนี้ลงโดยไม่ทำโพล เมื่อกระแสพรรคเป็นแบบนี้ การวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ย่อมต้องละเอียดมากที่สุด จะทำกันแบบเดิมๆ ไม่ได้ ‘นายสมพงษ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ที่จะประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคปชป.ชุดใหม่ ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค คนที่ 7 จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคปชป. คนที่ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคนั้น คาดว่านายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค จะได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรค
สำหรับรายชื่อผู้บริหารพรรคบางส่วนนั้น มีชื่อนายสกลธี ภัทธิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯกทม. มาเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแล กทม. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ เป็นรองหัวหน้าพรรค ภาคเหนือ ขณะที่รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง มีชื่อของอนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหน้าพรรคพรรคภาคกลาง มานั่งอีกสมัย ส่วนรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ คือนายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ มานั่งเหมือนเดิม นอกจากนั้นยังมี นางการดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นรองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ และยังมีนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า มาเป็นรองหัวหน้าพรรค