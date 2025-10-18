จักรภพ นำสื่อต่างประเทศ สังเกตการณ์ เสื้อแดง ให้กำลังใจ ทักษิณ หน้าเรือนจำคลองเปรม

“จักรภพ” นำสื่อมวลชนต่างประเทศ สังเกตการณ์ “เสื้อแดง” ให้กำลังใจ “ทักษิณ” หน้าคลองเปรม พร้อมอ่านแถลงการณ์
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กทม. นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุไพรพล เพ็ญแข นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นายวรชัย เหมะ นายอรรถชัย อนันตเมฆ พร้อมด้วยคนเสื้อแดงกว่า 200 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมกินข้าวเที่ยงให้กำลังใจ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประชาชนมาร่วมงานคับคั่งและได้นำอาหารมาแจก อาทิ ข้าวหมกไก่ ผัดหมี่ ผัดซีอิ๊ว ขนมจีนแกงเขียวหวาน
โดยในวันนี้ นายจักรภพ เพ็ญแข ได้เชิญนักข่าวและสื่อต่างประเทศจากหลากหลายสำนักมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
นายจักรภพอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า เป้าหมายของกิจกรรมในวันนี้คือ การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของสื่อมวลชนสากลจำนวนมาก เพื่อขอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ซึ่งยังได้รับความสนใจในทุกความเคลื่อนไหว และยังเป็น “ประเด็น” ตามที่บางคนกล่าวไว้ เราจึงมาพบกันในวันนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนนี้เป็นต้นมา
ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย เริ่มถูกคุมขังจากคดีที่มีความเกี่ยวพันทางการเมือง ที่ต้องคำพิพากษาให้รับโทษคุมขังเป็นเวลาหนึ่งปี การจำคุกของเขาไม่ได้เงียบเชียบหรือถูกลืมตามที่ผู้สนับสนุนของเขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยการมาปรากฏตัวที่เรือนจำกลางคลองเปรมแห่งนี้อย่างมีมารยาท สุภาพ และเคารพสถานที่ เฉพาะสมาชิกในครอบครัวและทนายความของ ดร.ทักษิณเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมถึงภายในเรือนจำได้
สภาพทั่วไปของ ดร.ทักษิณ ไม่แตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ ที่นี่ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือขอสิทธิพิเศษใดๆ เขาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพยาบาลของเรือนจำ ดร.ทักษิณใช้เวลาสอนหนังสือผู้ต้องขังคนอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประชาคมอาเซียน สถานการณ์โลก เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ไปจนถึงวิชาภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่างานของ ดร.ทักษิณในสถาบันแห่งนี้ ล้วนอยู่ในด้านการศึกษาและฝึกอบรม
อดีตนายกรัฐมนตรีหมั่นรักษาสุขภาพ และโดยทั่วไปแล้วสุขภาพของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ดี อาการที่มีอยู่บ้าง เช่น ความผันผวนของความดันโลหิต ภาวะหัวใจแบบไม่รุนแรง และโรคกล้ามเนื้อคออักเสบ ถูกตรวจพบและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สภาพจิตใจของ ดร.ทักษิณ แข็งแกร่งและมั่นคง ไม่มีความผิดปกติใดๆ เลย
ดร.ทักษิณได้แสดงความกังวลต่อประเทศชาติและอนาคตของประเทศอยู่เสมอ ท่านห่วงใยเรื่องของส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนตัว ท่านฝากขอบคุณทุกๆ คนที่ปรารถนาดีในทุกการแสดงออก รวมถึงที่เรือนจำแห่งนี้ที่ “แฟน” จำนวนมากทยอยกันมาเยี่ยมเป็นประจำ สำหรับพรรคเพื่อไทย ท่านยังคงมีความรักและความห่วงใยต่อสมาชิกและผู้สนับสนุนของพรรคทุกคน และขอฝากความระลึกถึงไปยังสมาชิกของพรรคเพื่อไทยด้วย
“สุดท้าย อดีตนายกรัฐมนตรีเคยยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งได้ถูกยกเลิกจากการดำเนินการในครั้งแรก ท่านมีสิทธิที่จะยื่นอีกครั้ง แต่ไม่มีแผนที่จะดำเนินการในเวลานี้ เพราะท่านให้ความเคารพสูงสุดต่อสิ่งที่เป็นพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์” นายจักรภพกล่าว
