กัน จอมพลัง โนคอมเมนต์โพลวัดความนิยม เทียบ ส.ส.ไอซ์ รับท้อแต่ไม่ถอย ยันมูลนิธิยื่นสรรพากรครบ
กลายเป็นกระแสร้อน สำหรับนักการเมืองสาวอย่าง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กับอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มอย่าง กัน จอมพลัง ที่แลกกันคนละหมัดมาเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งล่าสุด ส.ส.ไอซ์ ก็ได้ชวน กัน จอมพลัง มาเจอกันในรายการสรยุทธในวันจันทร์นี้
ล่าสุดด้าน กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ ไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อกรณีโลกออนไลน์ทำโพล “เห็นด้วยกับใคร” ปมโต้เดือด ไอซ์ รักชนก บอก มีคนชอบก็มีไม่ชอบ วอนขอให้ดูที่การกระทำว่ามีประโยชน์กับ ปชช.หรือไม่ ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีท้อบ้างเพราะเป็นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ยังคงเดินหน้า “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้” ย้ำชัดมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ แถมยื่นภาษีสรรพากรทุกรายละเอียด เก็บหมดทุกบิลแม้แต่กินข้าวหรือเติมน้ำมัน
“โน คอมเมนต์เลยครับ คนเราก็มีสิทธิจะรักใครชอบใคร ก็ยินดี ผมเตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันแรกที่ทำมูลนิธิแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีบิลเทียบมีของประกบ จะให้ทหารหรือเด็ก พนักงานจะกินข้าว จะเติมน้ำมัน ทุกอย่างต้องมีความชัดเจน กระดาษ 7 พันกว่าแผ่น และทุกอย่างกรอกเข้าไปที่สรรพากรเลย ผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูได้ ไม่อยากให้คนคิดว่ามีผลประโยชน์แอบแฝง ก็คิดว่าทุกคนมีคนรักและคนไม่ชอบ
อยากให้ทุกคนดูมากกว่าว่าที่ผมทำมีประโยชน์ไหม มีค่ากับทุกคนไหม ก็ตั้งใจทำนะครับ คนว่าก็ไม่เป็นไรหรอก มองเป็นแรงผลักดันแล้วกัน แต่ก็บอกตรงๆ มีบ้างที่รู้สึกแหละ คนเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่ก้อนหิน ถ้าผมไม่จริงจังนะ ผมไม่มากินนอนแบบนี้หรอก ท้อเป็นเรื่องปกติ แต่เราก็ทำงาน ยังมีกำลังใจจากคนที่เขารักเราอยู่” กัน จอมพลัง กล่าว