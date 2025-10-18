‘กัน จอมพลัง’ รับคำท้า ‘ไอซ์ รักชนก’ ออกโหนกระแส – ฝาก FC อย่าใช้ความรุนแรง สว.อังคณา
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ตุลาคม มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ภาพ จัดเตรียมเครื่องมือทุ่นแรงช่วยยกตู้คอนเทนเนอร์ แบ่งเบาภารกิจทหารกล้าชายแดนที่อยู่ระหว่างการทำภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา
โดย มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ข้อความว่า มาแล้ววว ต้าวน้อนโฟล์คลิฟท์มาถึงบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้วแล้วว ตัวเล็กปุ๊กปิ๊ก แต่มาแรงไม่พัก! ยกไม่ถอย พร้อมลุยทุกภารกิจ ภารกิจแรกของน้อน คือช่วยยกตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นเครื่องทุ่นแรงให้พี่ๆ ทหาร ตำรวจ และแนวหน้า น้อนพร้อมลุย งานนี้ไม่มีถอย น่ารักแต่ยกจริงนะบอกเลย
ขณะเดียวกัน กันจอมพลัง ยังเปิดเผยกับสื่อมวลชน ตอบรับคำท้าของ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ในการร่วมออกรายการดังอย่าง “โหนกระแส” ที่มี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นพิธีกร ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ โดยจะเป็นการโฟนอินเข้ารายการเนื่องจากต้องอยู่ช่วยภารกิจชายแดน
“ผมได้คุยกับทีมงานของคุณหนุ่มแล้ว ผมยินดีเจอกันวันจันทร์เลย นัดกันเรียบร้อยแล้ว จะได้ไม่เป็นการตอบโต้กันไป มา เดี่ยวพูดตรงนี้ก็ไปโยงเป็นเรื่องอื่น ดีเหมือนกันถ้ามีคนมาช่วย มาระวังหลัง มาช่วยตรวจสอบก็ดี ผมยินดีพิสูจน์ และยินดีให้ทุกคนตรวจสอบผม อย่างน้อยผมก็ได้พิสูจน์ตัวเอง ได้แสดงความชัดเจนให้คนอื่นเห็น ผมไม่ได้เลี่ยง ไม่ได้หลบเลย ดีซะด้วย มีคนให้คำแนะนำ ผมไม่โกรธ ไม่รู้จะโกรธไปทำไม” กัน จอมพลังกล่าว
กัน จอมพลัง ยังกล่าวต่อไปว่า “กรณีของ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ฝากถึง FC กัน จอมพลัง ทุกคน ถ้ารักผม ผมไม่สนับสนุนเรื่องความรุนแรง ผมไม่รู้ว่าใครไปข่มขู่ท่าน สว. แต่ก็ไม่อยากให้ใครไปใช้เรื่องของความรุนแรง ผมยินดีทำงานกับทุกคน”