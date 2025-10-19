โหวต อภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรคปชป. เจ้าตัวขอที่ประชุมยกเว้นสเปกตั้ง กก.บห. ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงานสู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ชุดใหม่ว่า เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีสมาชิกพรรค อดีต ส.ส.ที่ลาออกไปแล้วย้ายกลับมา ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคัก
ต่อมาเวลา 10.00 น. เข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรค นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคคนที่ 7 ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่ง ก่อนให้สมาชิกได้หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบ่งเป็น ส.ส. 40 เปอร์เซ็นต์ และอดีต ส.ส. 40 เปอร์เซ็นต์ และสาขาสมาชิกพรรค 20 เปอร์เซ็นต์
ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ได้รับเลือก 96.18% ท่ามกลางเสียงปรบมือลั่นห้องประชุม
นายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นกล่าวเปิดใจตอนหนึ่งระหว่างการโหวตลงคะแนนว่า ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียง และมอบความไว้วางใจให้กับอีกครั้ง ตอนเดินเข้ามาสื่อมวลชนถามว่ารู้สึกอย่างไรที่กลับมาบ้าน ตอบสั้นๆ ว่าใจไม่เคยไปไหน ตั้งแต่ที่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนมาคุยให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค สิ่งที่หนักใจที่สุดคือเวลาที่จำกัดจะเติมกำลังให้กับพรรคเราได้อย่างไร
นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมา เชิญชวนคนใหม่ๆ เพื่อเข้ามาอยู่กับพรรค ต้องการให้ศิษย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ผสมผสานกันขับเคลื่อนพรรค ตั้งแต่ทำงานมา เพื่อนร่วมงานอายุมากกว่าตลอด เลยขอว่าครั้งนี้ขอให้มีหลายๆ คนอายุน้อยกว่าบ้าง จะได้เป็นคนที่มีผมสีขาวอยู่คนเดียว ดังนั้นต้องเสนอชื่ออีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุม บางคนต้องยกเว้นคุณสมบัติ จึงขอประธานที่ประชุมว่า เมื่อเอ่ยชื่อจะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพรรค เพราะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม
สรุปกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวน 41 คน ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
รองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ จำนวน 8 คน 1.กรณ์ จาติกวณิช (ด้านเศรษฐกิจ) 2.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ด้าน ศก.ดิจิทัล) 3.นายจูรี นุ่มแก้ว (ด้านสื่อสารองค์กร) 4.นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี (ด้านสตรี เยาวชน ความยั่งยืน) 5.นายวีระพงษ์ ประภา (ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 6.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ด้านยุทธศาสตร์การเมือง ประสานการเมืองภาคประชาสังคม) 7.นายอิสรา สุนทรวัฒน์ (ด้านต่างประเทศ) 8.นายอัมพร พินะสา (ด้านการศึกษา)
เลขาธิการพรรค นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, รองเลขาธิการพรรค จำนวน 6 คน 1.กันตวรรณ ตันเถียร 2.ขยัน วิพรหมชัย 3.เจะอามิง โตะตาหยง 4.ประชา ยอดวานิช 5.ราเมศ รัตนะเชวง 6.ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
เหรัญญิก เจิมมาศ จึงเลิศศิริ, นายทะเบียน ผ่องศรี ธาราภูมิ, โฆษกพรรค พงศกร ขวัญเมือง
รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาค ๆ ละ 1 คน รวม 5 คน ภาคเหนือ สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, ภาคกลาง เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด,ภาคอีสาน ธนพร สมศรี, ภาคใต้ ชัยชนะ เดชเดโช, กทม. สกลธี ภัททิยกุล
หัวหน้าสาขา/ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด (ภาคละ 1 คน รวม 5 คน) ภาคเหนือ ขนิษฐา นิภาเกษม, ภาคกลาง สิทธิชัย จรานุพันธ์, ภาคอีสาน วิมล มะลิลา, ภาคใต้ สาคร เกี่ยวข้อง, กทม. กฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 2 คน ธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สมชาย เต็มไพบูลย์กุล
กรรมการบริหารที่มาจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 8 คน 1.ธนิตพล ไชยนันทน์ 2.ยุพราช บัวอินทร์ 3.วิรัช ร่มเย็น 4.สมมาตร วิสุทธิวงศ์ 5.ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ 6.รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 7.ธีรภัทร พริ้งศุลกะ 8.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1.ขยัน วิพรหมชัย 2.กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 3.ม.ล.อภิมงคล โสณกุล 4.นายประชา ยอดวานิช 5.อัมพร พินะสา 6.นวิชิต กลิ่นทอง 7.วิมล มะนิลา 8.สัญชัย แช่ลิ่ม 9.สมชาย เต็มไพบูลย์กุล 10.ดร.พิมพ์รพี พันธุร์วิชาติกุล 11.สาธิต ปิตุเตชะ
