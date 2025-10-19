นายกก๊องยันให้ความเคารพ สมพงษ์ ชี้เข้าใจผิดเรื่องจัดตัวผู้สมัครสส.เชียงใหม่ ไม่สามารถก้าวก่ายพรรคได้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง นายก อบจ.เชียงใหม่ สมัยที่ 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวเคลียร์กรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลาออกพรรคเพื่อไทย และมีการพาดพิงนายพิชัยที่พรรคสนับสนุนเป็นนายก อบจ. ไม่เคยประสานงานและให้ความร่วมมือกับ ส.ส.ในการดูแลประชาชนและพัฒนาพื้นที่ว่า
ส่วนตัวไม่มีความขัดแย้งกับนายสมพงษ์ ยังให้ความเคารพนับถือเหมือนเดิม ที่ผ่านมาได้พูดคุยหารือและพบปะสังสรรค์กับนายสมพงษ์ ส.ส.พรรค ตามปกติ ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างใด ส่วนตัวเชื่อว่านายสมพงษ์อาจเข้าใจผิดเรื่องการจัดตัวหรือสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหน้าที่พรรคและกรรมการบริหารพรรค ไม่เกี่ยวกับตนอย่างใด เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายก อบจ. ที่สำคัญ
นายสมพงษ์ กล่าวว่า ไม่สามารถก้าวก่าย หรือแทรกแซงพรรคได้ ต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ตามระเบียบพรรคเท่านั้น แต่ในฐานะสมาชิกพรรค มีหน้าที่สนับสนุนผู้สมัครพรรคทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติแบบ 100% อยู่แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแน่นอน ดังนั้นการเลือกตั้งทุกระดับที่พรรคสนับสนุน พร้อมประสานงานและทำตามนโยบายพรรคร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายให้ได้รับชัยชนะ ประสบความสำเร็จมากที่สุด ภายใต้การสนับสนุนจากประชาชนและเครือข่ายด้วย
“เป็นนายก อบจ.สมัยที่ 2 ได้พิสูจน์แล้วว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประชาชนเห็นผลงาน ไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ดังกล่าว เพราะทำเต็มกำลังความสามารถ ไม่เคยหยุดการพัฒนาพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้ง 25 อำเภอ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้าพร้อมสนับสนุนและประสานงานผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 10 เขต ในฐานะสมาชิกพรรค ไม่ใช่นายก อบจ.เชื่อว่า พรรคมีโอกาสฟื้นความศรัทธา และความไว้วางใจจากชาวเชียงใหม่ กลับคืนมาอีกครั้งอาจได้ ส.ส.เพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับพรรคว่า สามารถตอบสนองความต้องการ หรือตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่าชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่พร้อมกลับมาสนับสนุนพรรคเหมือนเดิม” นายพิชัยกล่าว
