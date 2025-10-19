การเมือง

เท้ง ใช้ EI วิเคราะห์เลือกตั้งสมัยหน้า ลุ้น 250 สส. ตั้ง รบ. จัดแคมเปญจาก มีลุงไม่มีเรา มีเราไม่มีลุง เป็น รัฐบาลของประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารเครือมติชน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงยุทธศาสตร์พรรค ปชน.ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่า พรรค ปชน.ยังคงวางเป้าหมายชนะการเลือกตั้งได้ 20 ล้านเสียง และได้ ส.ส. 250 คน เพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จ

วางกลยุทธ์สำคัญมุ่งเน้นไปที่เขตเลือกตั้งยุทธศาสตร์ 104 เขต ที่พรรคได้อันดับสองในการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี 2566 แบ่งเป็น ภาคอีสาน 45 เขต ภาคกลาง 22 เขต ภาคใต้ 9 เขต ภาคตะวันออก 5 เขต กทม.และปริมณฑล 5 เขต ภาคตะวันตก 4 เขต และภาคเหนือ 14 เขตต รวมทุกภาคประมาณ 110 เขต ครอบคลุม 104 เขตเป้าหมายหลัก โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักผ่านระบบ “Election Intelligence” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก, ติดตามคู่แข่ง, ตั้งเป้าหมายคะแนนเสียงในระดับหน่วยเลือกตั้ง, และสร้างเครือข่ายหัวคะแนนธรรมชาติ ให้กลายเป็นพลังที่จัดตั้งและบริหารจัดการได้

นอกจากนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในแต่ละหน่วย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าหน่วยใดเป็นฐานเสียงเดิม หรือเป็นหน่วยช่วงชิงในแต่ละพื้นที่ เชื่อมโยงข้อมูลปัญหาร้องเรียนในพื้นที่จากเว็บไซต์ “ทั่วไทย” ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทีมงานพรรคทั่วประเทศ (เฉลี่ยเดือนละกว่า 3,000 ครั้ง) ทำให้ผู้สมัครใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า พรรค ปชน.ได้วางระบบในการพัฒนาบุคลากรและคัดเลือกผู้สมัครอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีคุณภาพและยึดโยงกับประชาชน จะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีระบบแจ้งเตือน ส.ส.ผ่านไลน์โดยตรง หากขาดการประชุมสภา, กรรมาธิการ, หรือขาดการลงมติ เพื่อให้ ส.ส.ตระหนักว่าพรรคมีการติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม “ผู้แทนของฉัน” เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลการทำงานของ ส.ส.ในสภาได้ทั้งหมด เช่น การลงพื้นที่, การอภิปราย, การลงมติรายมาตรา ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลได้เร็วๆ นี้ ข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาส่ง ส.ส.เขตเดิมลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยพรรคได้ส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกพรรคในแต่ละเขต เพื่อสอบถามว่าพึงพอใจและต้องการให้พรรคส่ง ส.ส.คนปัจจุบันลงสมัครต่อหรือไม่ ผลการสำรวจพบว่ามี 21 เขตเลือกตั้ง ที่สมาชิกพรรคเกิน 30% เห็นว่าควรพิจารณาเปิดรับสมัครผู้สมัครใหม่เข้ามาแข่งขัน ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของพรรคอีกครั้ง โดยผู้ที่ต้องการเป็นนักการเมืองต้องเข้าอบรมหลักสูตร Political Candidate ซึ่งมีผู้ผ่านแล้ว 1,400 คน ปัจจุบันในคลังผู้สมัคร ส.ส. (MP Pool) มีผู้ที่พร้อมลงสมัครในเขตต่างๆ แล้วกว่า 600 คน ซึ่งเพียงพอและทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งผู้สมัครลงแข่งขันได้ครบทั้ง 400 เขต ทั่วประเทศ

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งปี 2566 มีกระแส “มีลุงไม่มีเรา มีเราไม่มีลุง” บวกกับความนิยมของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีแคมเปญอย่างไร นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ยอมรับว่ากระแสมีลุงไม่มีเรา กับกระแสของนายพิธา มีส่วนสำคัญทำให้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 แต่ทุกการเลือกตั้งบริบททางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรค ปชน.ต้องทำการบ้าน และมีวาระที่จะสื่อสารผ่านแคมเปญการเลือกตั้งใหม่เช่นกัน โดยพรรค ปชน.ได้วางแนวคิดหลักในการสื่อสารทางการเมือง เพื่อสร้างความแตกต่างและช่วงชิงความไว้วางใจจากประชาชนผ่านแคมเปญ “รัฐบาลของประชาชน” สาระสำคัญหลักของแคมเปญการเลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้เพื่อให้ประเทศมีรัฐบาลของประชาชนที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ได้ฉันทามติจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้พลังอื่นสามารถขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลได้อีก

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า พรรค ปชน.จะสร้างความเชื่อมั่นผ่านทีมบริหาร มีแผนเปิดเผยรายชื่อทีมบริหาร หรือคณะรัฐมนตรี ก่อนการเลือกตั้ง เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ามาบริหารประเทศ กลยุทธ์นี้จะสร้างความแตกต่างจากพรรคการเมืองที่ทำการเมืองแบบบ้านใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวบุคคลล่วงหน้าได้ เพราะต้องรอการต่อรองตำแหน่งหลังเลือกตั้ง

ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ปชน.ที่จะเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ยืนยันว่าพรรค ปชน.เสนอแคนดิเดตนายกฯเกิน 1 รายชื่อแน่นอน

