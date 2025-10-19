การเมือง

พท.ดัน ชูศักดิ์ นั่ง ปธ.กมธ.แก้รธน. หมอชลน่าน ชี้หลายประเด็นเห็นต่าง แนะใช้วงนอกรอบหารือ

พท.ดัน ชูศักดิ์ นั่ง กมธ.แก้รธน.ชี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้รัฐธรรมนูญ ด้าน“หมอชลน่าน” บอกมีหลายประเด็นเห็นต่างๆ ต้องรีบเคลียร์ ชงใช้วงนอกรอบหารือ หวังประหยัดเวลาทำงาน

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา กล่าวว่าพรรคเพื่อไทย เตรียมเสนอชื่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะได้ทำงานมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมกมธ. ในวันที่ 20 ต.ค.ว่าจะเลือกกมธ.ฯคนใด ดำรงตำแหน่งใดบ้าง

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ในการประชุมกมธ.ฯยังมีประเด็นต้องพิจารณาถึงกรอบเวลาการทำงาน เพราะมีเวลาทำงานจำกัด ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ต้องพิจารณายอมรับว่ามีประเด็นที่สำคัญซึ่งยังเห็นต่างในรายละเอียด เช่น กลไกของการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะใช้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภาเลือกให้ใช้เป็นร่างหลัก คือ ฉบับของพรรคประชาชน กำหนดให้มี กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแยกส่วนจาก สสร. นอกจากนั้นคือขั้นตอนหลังจากที่ยกร่างแล้วเสร็จ ว่า ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญส่งให้สสร.หรือ รัฐสภา พิจารณาเห็นชอบหรือไม่ เป็นต้น

เมื่อถามว่ากรอบเวลาทำงานที่จำกัดกับประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมาก จะมีวิธีใดเพื่อหาข้อยุติให้ได้โดยเร็ว โดยขณะนี้มีการพูดถึงเรื่องการโหวตตัดสิน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า แน่นอนว่าการทำงานต้องยึดตามเสียงข้างมากของที่ประชุม แต่ในรายละเอียดที่เห็นต่าง หากต้องการทำงานให้รวดเร็ว อาจต้องใช้การหารือนอกรอบ เพื่อประหยัดเวลาของการทำงาน ส่วนกรอบเวลาทำงาน ส่วนตัวมองว่า ภายใต้เวลาที่มีจำกัด อาจต้องใช้เวลาประชุมให้มากในแต่ละสัปดาห์ เช่น 3 วันต่อสัปดาห์ และประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น เพื่อให้งานของกมธ.ฯเสร็จได้ทัน แต่จะมีข้อสรุปอย่างไรต้องรอหารือในกมธ.ฯอีกครั้ง