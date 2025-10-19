นายกฯ เปิดงานบอลฉลองสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ยินดีมาร์ค คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. หวังร่วมงานด้วยในอนาคต

นายกฯ เปิดงานบอลฉลองสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ยินดีมาร์ค คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. หยอด เชียร์นิวคาสเซิล แม้เป็นแฟนแมนยู ประกาศพร้อมจับมือร่วมงานการเมืองในอนาคต ด้านสถานทูต มอบเสื้อเบอร์ 32 เป็นที่ระลึก
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ตุลาคมที่ สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์ค เขตปทุมวัน กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมด้วย อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ , นายกิติรัตน์ ณ ระนอง สมาชิกพรรคเพื่อไทย , นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง และบุคคลสำคัญวงการกีฬา อาทิ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยช่วงหนึ่งนายอนุทิน ได้กล่าวเปิดงานว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ลำดับแรกตนขอแสดงความยินเกับนายอภิสิทธิ์ ที่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หากเราได้ทำงานร่วมกันเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าและมีความหวังอย่างแน่นอน และในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 170 ปี แห่งมิตรภาพอันยาวนานของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตนขอบคุณเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่ได้เชิญมาในฐานะนายกรัฐมนตรี ตนรู้สึกยินดีที่ได้ถูกเชิญมางานครั้งนี้ ฟุตบอล ทำให้ผู้คนมารวมตัวกัน และเป็นกีฬาที่โด่งดังที่สุดในโลกเมื่อเราดูฟุตบอล
นายอนุทินกล่าวว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และสามารถก้าวข้ามพรมแดนของภาษา วัฒนธรรม และระยะทางได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะชมการแข่งขันที่สนามอังกฤษ หรือสนามในกรุงเทพฯ ฟุตบอลสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับหัวใจของผู้คน สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงมิตรภาพ และหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวแซวอย่างเป็นกันเองว่า ในเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ฯ มาร่วมงานด้วย ก็ขอกล่าวถึงสนามเซนต์เจมส์พาร์กของสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยแฟนบอลไทยมีความหลงใหลและทุ่มเทอย่างมากในการเชียร์ทีมโปรดของตน ทั้งยังมีภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลอังกฤษ เช่น กลุ่มคิงเพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี และเบียร์ช้าง ผู้สนับสนุนสโมสรเอฟเวอร์ตัน
ขณะเดียวกันก็มีชาวอังกฤษจำนวนมากที่เดินทางมาเรียนมวยไทยในประเทศไทย เช่นเดียวกับเยาวชนไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอล และเลือกไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเพื่อตามรอยนักฟุตบอลในดวงใจ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า เวลานักเรียนไทยไปถึงประเทศอังกฤษ คำถามแรกๆ ที่ถูกถาม คือ “คุณเชียร์ทีมไหน” หากตอบว่า “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ก็จะมีเพื่อนทันที หากตอบว่า “ลิเวอร์พูล” ก็ได้เพื่อนเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ฟุตบอลสามารถสร้างมิตรภาพได้อย่างแท้จริง ความจริงแล้วตนจะตอบว่า เชียร์แมนยู แต่เมื่ออาจารย์อภิสิทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้ ตนก็จะตอบว่า เชียร์นิวคาสเซิล
นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายด้วยถ้อยคำเปรียบเปรยว่า ขอให้มิตรภาพระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรยืนยาวเหมือนความสุขของการคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีก และแน่นแฟ้นลึกซึ้งเสมือนกับการที่ผู้รักษาประตูมุ่งมั่นรักษาประตูจนในนาทีสุดท้าย พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพนี้ไว้ ในการแข่งขันแมตช์ใหญ่คืนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยกล่าวอวยพรให้ทีมที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและหน่วยงานภาครัฐของไทย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ ซึ่งยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในทุกมิติ
นอกจากนี้ สถานทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยังได้มอบเสื้อทีมชาติอังกฤษ สกรีน ชื่ออนุทินเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์ 32 ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับ ลำดับนายกรัฐมนตรีของนายอนุทิน
หลังจากนั้น นายอนุทิน ได้เดินมาพบกับ กับนายภิสิทธิ์ และแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่นายชูวิทย์ กล่าวว่า ขอให้นายอนุทินอยู่นานๆ
จากนั้น นายอนุทินจะแนะนำนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ให้รู้จักกับนายสาธิต ในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เคยร่วมงานกัน นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ เรื่องทีมฟุตบอลที่จะมีการแข่งขันกันระหว่างทีมแมนยูกับลิเวอร์พูลในช่วงคืนวันนี้ ก่อนที่นายอนุทิน จะชวนนายอภิสิทธิ์ เข้าไปยังสนามแตะบอล โดยนายอนุทิน ไม่ได้ลงไปร่วมเตะบอลในสนามด้วย เพียงนั่งเชียร์อยู่ขอบสนาม มีเพียงนายอภิสิทธิ์และนายสาธิตที่ลงไปเตะบอลในสนาม