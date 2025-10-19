อนุทิน-แกนนำพรรคภท. เตรียมประกาศชัยชนะให้ วิสุดา หลังคะแนนนำลิ่วเลือกตั้งซ่อมเมืองกาญจน์
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย , นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
รวมถึงส.ส.ต่างพรรคอย่าง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ และนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางมาซุ่มให้กำลังใจ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ลูกสาว นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย หลังจากปิดหีบการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ไปเมื่อเวลา 17.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดผลการนับคะแนนขณะนี้ ปรากฎว่า คะแนนของ น.ส.วิสุดา ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย นำผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยอยู่กว่าหมื่นคะแนน โดยมีรายงานว่า นายอนุทินอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงาน พรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกาศชัยชนะ
ทั้งนี้ หากสนามการเลือกตั้งซ่อมส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทยเอาชนะได้ พรรคภูมิใจไทยจะมีเสียงทั้งหมด 71 เสียง