การเมือง

อนุทิน โซโล่เปียโน ยินดี ดรีม วิสุดา ว่าที่ ส.ส.กาญจนบุรี

มิติใหม่ ‘อนุทิน’ โซโล่เปียโน ยินดี ว่าที่ ส.ส.กาญจนบุรี ‘ดรีม วิสุดา’ หลังปิดหีบวันนี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์คลิปวิดีโอที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เล่นเปียโนเพลง All I have to do is dream ของ Everly Brothers โดยมี น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือดรีม ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ร่วมอยู่ด้วย พร้อมระบุข้อความ “Dream Dream Dream ยินดีกับว่าที่ ส.ส. Dream”

ทั้งนี้ เวลา 19.41 น. กกต.กาญจนบุรี รายงานผลการนับคะแนนนอย่างไม่เป็นทางการ นับไปแล้ว 252 หน่วย จากทั้งหมด 254 หน่วย พบว่า คะแนนของ น.ส.วิสุดา จากภูมิใจไทย ทิ้งห่างมากกว่า 1 หมื่น ได้ไปแล้ว 52,339 คะแนน ส่วน พล.อ.ชินวัฒน์ จากเพื่อไทย ได้ไป 35,632 คะแนน

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง