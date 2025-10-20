อนุทิน ยินดี อภิสิทธิ์ คัมแบ๊กหัวหน้า ปชป. หยอดพร้อมร่วมงานการเมืองในอนาคต
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์ค เขตปทุมวัน กทม.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมด้วย อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์, นายกิติรัตน์ ณ ระนอง สมาชิกพรรคเพื่อไทย, นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง และบุคคลสำคัญวงการกีฬา อาทิ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นายอนุทินได้กล่าวในการเปิดงาน ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ลำดับแรกขอแสดงความยินเกับนายอภิสิทธิ์ ที่ได้กลับมาเป็นหัวหน้า ปชป.หากเราได้ทำงานร่วมกัน เชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้า และมีความหวังอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และหน่วยงานภาครัฐของไทย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ สถานทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยังได้มอบเสื้อทีมชาติอังกฤษ สกรีน ชื่อ “อนุทิน” เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์ 32 ให้กับนายกฯ ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับลำดับนายกฯ คนที่ 32 ของไทย
จากนั้น นายอนุทินได้เดินมาพบกับนายภิสิทธิ์ และแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป.
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสการทำงานร่วมกับนายอภิสิทธิ์ ว่า จะถามอะไร ขอให้ถามแบบรักกัน ถ้าถามให้รักกันจะตอบ ถามให้แตกกันไม่ตอบ
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ต้องแสดงความยินดี เพราะนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาตน แต่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพ่อตนด้วย ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ พ่อของตนเป็นรัฐมนตรีว่าการ มท.ก็ต้องให้ความเคารพนับถือ และความสัมพันธ์ที่มีกันมา ตนเคารพนายอภิสิทธิ์อยู่เสมอ หากเป็นนายอภิสิทธิ์ก็มีโอกาสที่จะร่วมงานกัน แต่ยังไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ เพราะนายอภิสิทธิ์เพิ่งรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค จึงได้แสดงความยินดี และดีใจ ที่ได้อดีตนายกฯ กลับเข้ามาในระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ปชป.กังวลหรือไม่ที่จะมาแย่งฐานเสียงภาคใต้ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ขอให้แข่งขันทำประโยชน์ ทำนโยบายดีๆ ให้กับประชาชน ตนชอบการแข่งขันอยู่แล้ว อยากให้มีการแข่งขันแบบนี้ ประชาชนจะได้มีทางเลือกเยอะๆ