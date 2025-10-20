นายกฯ ห่วงราคาสินค้าเจ กำชับ พณ.ดูแลค่าครองชีพ หวังปชช.อิ่มบุญ แบบสบายกระเป๋า

นายกฯ ห่วงราคาสินค้าเทศกาลกินเจ กำชับ พณ.ดูแลค่าครองชีพให้ประชาชน กินเจอย่างอิ่มบุญ สบายกระเป๋า
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค.นี้ โดยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลค่าครองชีพอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศในการรักษามาตรฐานสินค้าและราคาที่เป็นธรรม
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมเทศกาลแห่งการทำบุญนี้ได้อย่างมีความสุข โดย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้เตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลกินเจ โดยได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับภาคีเครือข่ายพันธมิตรถึง 97 ราย เพื่อจัดงาน “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” นำสินค้าและวัตถุดิบเจคุณภาพดีกว่า 2,400 รายการ มาลดราคาสูงสุดกว่า 56% ตลอด 9 วันของเทศกาล โดยคาดการณ์ว่าจะ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า 750 ล้านบาท และยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2,250 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบัน
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเห็นพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยมีบทลงโทษที่รุนแรง กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร, กักตุนสินค้า, และกรณีปฏิเสธการจำหน่าย โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“มาตรการที่เข้มข้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติอย่างทั่วถึง ทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพ เพื่อให้เทศกาลกินเจเป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญและสร้างสุขอย่างแท้จริง และในช่วงเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ จึงขอให้ประชาชนใส่ใจดูแลตนเอง เลือกเมนูสุขภาพ ควรเน้นอาหารเจที่มีความหลากหลายทางโภชนาการ และให้สารอาหารครบถ้วน” น.ส.ลลิดา กล่าว