อนุทิน ปลื้ม คนละครึ่งพลัส กระแสดี ปชช.แห่ลงทะเบียนพรึบ แย้มเตรียมเฟส 2 ไว้แล้ว

‘นายกฯ’ ชี้ กระแสดี ปชช. แห่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แนะ เร่งกดรับสิทธิ เผย ‘รมว.คลัง’ เตรียมเฟส 2 รอแล้ว
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ในวันแรกว่า ทุกอย่างน่าจะดี น่าจะโอเค เพราะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไร
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีประชาชนลงทะเบียนจํานวนมาก นายอนุทินกล่าวว่า เราก็อยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนจํานวนมาก เพราะเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กับประชาชน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งระยะเวลา 2 เดือนนี้ประชาชน สามารถซื้อของ 200 บาท โดยจ่ายเพียงหนึ่ง 100 บาท จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มาเร่งลงทะเบียน ซึ่งมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
เมื่อถามว่า หากผลตอบรับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีการขยายระยะเวลาโครงการหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ขอดำเดินการเฟสแรกให้เรียบร้อยก่อน เชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสิ้นปี ซึ่ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เตรียมเฟส 2 ไว้แล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากัน พร้อมยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราทําให้หมด