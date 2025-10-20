นายกฯ เข้าทำเนียบเรียกถก บิ๊กเล็ก-ปลัดกห.-ปลัดมท. ก่อนนั่งหัวโต๊ะ กอ.รมน.

นายกฯ เข้าทำเนียบเรียกถก บิ๊กเล็ก-ปลัดกห.-ปลัดมท. เช้านี้ ก่อนนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุม กอ.รมน.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เดินทางเข้าที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 07.50 น. โดยได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงต่างๆร่วมด้วย ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569 (กอ.รมน.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือบนตึกไทยคู่ฟ้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มทภ.4 เผย รู้ตัวแล้ว แก๊งปล้นทอง 600 บาท รับมีคน 2 สัญชาติเอี่ยว เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านสอบ
- ส.ส.ปชน. มอง ‘คนละครึ่งพลัส’ กระตุ้น ศก. ได้จำกัด แนะรัฐสร้างความมั่นใจให้ร้านค้า
- นายกฯ นำประชุม กอ.รมน. นัดแรกรัฐบาลใหม่ ถกแผนสันติสุขชายแดนใต้ ปี 68–70
- อนุทิน ชี้ ชนะเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ บ่งบอกปชช.เชื่อมั่นภท. ลั่น พร้อมเลือกตั้งตลอดเวลา เหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้