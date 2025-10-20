มทภ.4 เผย รู้ตัวแล้ว แก๊งปล้นทอง 600 บาท รับมีคน​ 2 สัญชาติเอี่ยว เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านสอบ

แม่ทัพภาค 4 ลั่น สู้ไม่ถอยทุกปัญหาในพื้นที่ ชี้ รู้ตัวกลุ่มก่อเหตุปล้นทองทอง 600 บาท นราธิวาสแล้วยอมรับ มีคน 2 สัญชาติเอี่ยว เผย ประสานประเทศเพื่อนบ้านแถลง ขอรอฟังความชัดอีกครั้ง ยันไม่หนักใจถูกมองรับน้องบึ้มถี่ ลั่น สู้ไม่ถอย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงความคืบหน้าคดีปล้นทอง 600 บาทที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ว่า จากการตรวจสอบ ได้ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการปล้นทองแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือไม่ พล.ท.นราธิปกล่าวว่า ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อถามว่าทองที่ถูกปล้นไปยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิปกล่าวว่า ข้อทูลนี้ยังไม่ชัดเจน แต่หากมีความชัดเจนแล้วจะให้คำตอบ
ผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดยังอยู่ในประเทศใช่หรือไม่ พล.ท.นรธิประบุว่า มีทั้งออกและมีทั้งอยู่ แต่ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน พร้อมยอมรับว่าขณะนี้ได้มีการประสานดับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว และดำเนินการตรวจสอบคนที่ข้ามไป พร้อมยอมรับว่า มีบุคคล 2 สัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนตั้งแต่มารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเหตุการณ์หนักๆในพื้นที่รู้สึกหนักใจหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่าไม่หนักใจ พร้อมสู้ทุกปัญหาและไม่ถอยอยู่แล้ว
ส่วนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรับน้องหรือไม่ พล.ท.นรธิป ย้ำว่าไม่เป็นไร ตนพร้อม
