การเมือง

มทภ.4 เผย รู้ตัวแล้ว แก๊งปล้นทอง 600 บาท รับมีคน​ 2 สัญชาติเอี่ยว เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านสอบ

แม่ทัพภาค​ 4 ลั่น สู้ไม่ถอยทุกปัญหาในพื้นที่ ชี้ ​รู้ตัวกลุ่มก่อเหตุปล้นทองทอง​ 600​ บาท​ นราธิวาสแล้ว​ยอมรับ​ มีคน​ 2 สัญชาติเอี่ยว​ เผย​ ประสานประเทศเพื่อนบ้านแถลง​ ขอรอฟังความชัดอีกครั้ง​ ยันไม่หนักใจถูกมองรับน้องบึ้มถี่​ ลั่น​ สู้ไม่ถอย​

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ท.นรธิป โพยนอก​ แม่ทัพภาคที่​ 4 กล่าวถึงความคืบหน้าคดีปล้นทอง 600 บาทที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส​ ว่า​ จากการตรวจสอบ ได้ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการปล้นทองแล้ว​ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน​

ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือไม่ พล.ท.นราธิป​กล่าวว่า​ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้​ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เมื่อถามว่าทองที่ถูกปล้นไปยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิปกล่าวว่า​ ข้อทูลนี้ยังไม่ชัดเจน​ แต่หากมีความชัดเจนแล้วจะให้คำตอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดยังอยู่ในประเทศใช่หรือไม่ พล.ท.นรธิประบุว่า​ มีทั้งออกและมีทั้งอยู่​ แต่ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน​ พร้อมยอมรับว่าขณะนี้ได้มีการประสานดับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว​ และดำเนินการตรวจสอบคนที่ข้ามไป พร้อมยอมรับว่า มีบุคคล 2 สัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง

ADVERTISMENT

ส่วนตั้งแต่มารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเหตุการณ์หนักๆในพื้นที่รู้สึกหนักใจหรือไม่​ แม่ทัพภาคที่​ 4 ยืนยันว่าไม่หนักใจ พร้อมสู้ทุกปัญหาและไม่ถอยอยู่แล้ว

ส่วนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรับน้องหรือไม่​ พล.ท.นรธิป ย้ำว่าไม่เป็นไร​ ตนพร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง