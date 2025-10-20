นายกฯ เดินหน้าประชุม JBC ต่อ ชี้ยึดความปลอดภัยปชช.เป็นหลัก ต้องมีข้อสรุปชัดเจน

‘นายกฯ’ เดินหน้าประชุม JBC ต่อ ขอยึดเกียรติภูมิ อธิปไตยไทย -ความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เชื่อ ดำเนินการต่อจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข และมีข้อสรุปชัดเจน
เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ที่หลายฝ่ายออกมาต่อต้าน เพราะกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของไทย อย่างนี้จะต้องเดินหน้าประชุมต่อหรือไม่ว่า
อะไรที่ดำเนินการอยู่แล้ว ประเทศไทยไม่ได้สูญเสียประโยชน์ ทำแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถบรรลุสิ่งที่เป็นความต้องการของรัฐบาลไทยหรือคนไทยได้ โดยยึดถือเกียรติภูมิ และอธิปไตยของประเทศ ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสาระสำคัญ เราก็จะดำเนินการไปจนกว่าหาข้อสรุปได้
ถึงอย่างไรก็ต้องมีข้อสรุปว่าจะสู้กันต่อ ประจันหน้ากัน หรือต่างคนต่างไป ต่างคนต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งกัน และกันก็ต้องมีข้อสรุป จะค้างเติ่งแบบนี้ไม่ได้