จับตา! วาระครม. ‘ก.ท่องเที่ยว’ ชงของบเจ้าภาพซีเกมส์ ‘กต.’ เสนอรับติมอร์-เลสเต ร่วมอาเซียน

จับตา! วาระครม. ก.ท่องเที่ยว ชงของบเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 – วิ่งมาราธอนเมืองหลวง ด้าน มท.ของบเยียวยาน้ำท่วม ปี 68 กต. เสนอรับติมอร์-เลสเต ร่วมอาเซียน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 และขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจําปี 2568-2570
ด้าน กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 19 นอกจากนั้น เสนอ การรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
ขณะที่กระทรวงพลังงาน เสนอร่างถ้อยแถลงร่วม สําหรับโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ฉบับที่ 6 และร่างแถลงการณ์ร่วมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มพันธมิตรเอเชีย เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (เอเซค) ครั้งที่ 3
สภาพัฒน์ฯ เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569 ขณะที่สำนักงบประมาณ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ การลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์