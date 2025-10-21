ส.ส.ปัตตานี บุกทำเนียบ ยื่นหนังสือร้องเรียนบริษัททัวร์ ลอยแพผู้แสวงบุญ 170 คน

ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล กรณีผู้แสวงบุญอุมเราะห์ถูกลอยแพ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ห้องรับรอง 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน นำโดย นายคอซีย์ มามุ ส.ส.ปัตตานี พรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกรณีผู้แสวงบุญอุมเราะห์ถูกลอยแพว่า ได้นำรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฉ้อโกง จะนำชาวมุสลิมประมาณ 170 คน ที่มีกำหนดจะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเดิมมีกำหนดเดินทางในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ทำให้กลุ่มผู้ไปประกอบพิธีแสวงบุญได้รับความเดือดร้อน
โดยเวลา 09.35 น. นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ารับหนังสือ พร้อมระบุว่า จะรับนำเรื่องของกลุ่ม ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป