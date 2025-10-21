การเมือง

นายกฯ ยันมีแน่ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังปชช.แห่ลงทะเบียนวันเดียวหมดเกลี้ยง

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 20 ต.ค. และสิทธิเต็มเรียบร้อยแล้ว ว่า คนละครึ่งเรียบร้อยหมดแล้ว สิทธิครบหมดแล้ว เดี๋ยวมีเฟส 2 นอกจากนี้วันนี้เราได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือน้ำท่วมด้วย

