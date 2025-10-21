นายกฯ ยันมีแน่ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังปชช.แห่ลงทะเบียนวันเดียวหมดเกลี้ยง
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 20 ต.ค. และสิทธิเต็มเรียบร้อยแล้ว ว่า คนละครึ่งเรียบร้อยหมดแล้ว สิทธิครบหมดแล้ว เดี๋ยวมีเฟส 2 นอกจากนี้วันนี้เราได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือน้ำท่วมด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มติสภา 184:133 ไม่ให้นิรโทษเยาวชน-คดี 112 ด้าน สส.ปชน.ผิดหวัง ชี้เอาแบบนี้สันติสุขไม่มีทางเกิด
- อนุสรณ์ โอดประเทศติดล็อก ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ ฝ่ายค้ำกับ ‘อนุทิน’ ต้องไปแก้กันเอง
- เย้ย อนุทิน อู้อี้คนใน รัฐบาล เอี่ยวสแกมเมอร์ ชี้ ทุนเทาข้ามชาติ จุดเปราะบางรบ.เสียงข้างน้อย
- อนุทิน งง! หญิงหน่อย โพสต์ ‘ตั้งโจรจับโจร’ บอกพูดถึงใครไม่รู้