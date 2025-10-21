นริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.เพื่อไทย สกลนคร หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานว่า นายนริศร ทองธิราช อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร 2 สมัย, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วงเช้าที่ผ่านมา สิริอายุ 65 ปี
สำหรับ นายนริศร ทองธิราช ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กดบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์แทน ส.ส.คนอื่น ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังรัฐประหารปี 2557 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้ดำเนินคดีอาญาต่อเขา เนื่องจากไม่ตรวจทานร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนายนริศรออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางราชการ เป็นเวลา 5 ปี
กระทั่งวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนริศรเป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ (คดีเสียบบัตรแทน) กระทั่งศาลมีคำพิพากษาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ให้จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา