ครม.ถกวาระลับ ก่อนประชุม GBC พร้อมปัดตกเงื่อนไขปล่อยเชลยศึก หากเขมรนิ่ง

ครม.ถกวาระลับ มีมติยืนกรานกรอบ GBC ฮึ่ม เขมรทำนิ่ง ไทยไม่ลงนามแน่ ปัดตกเงื่อนไขปล่อยเชลยศึก ถ้าไม่ทำ 4 ข้อ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการพิจารณาวาระลับ โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอกรอบการประชุมจำนวน 5 ข้อ ที่จะนำไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) สมัยพิเศษ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 23 ตุลาคม นี้ ประกอบด้วย 1. ประเด็นการถอนอาวุธหนัก 2. ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3. ประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Scam) 4. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และข้อ 5 ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาคือ หากไม่เป็นไปตาม 4 ข้อ ไทยขอไม่ลงนามในการประชุมจีบีซีครั้งนี้
โดยที่ประชุม ครม.ได้ความเห็นชอบกรอบดังกล่าว ส่วนประเด็นเชลยศึกที่ทางกัมพูชายื่นเงื่อนไขในเอกสารว่าด้วยความตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชา–ไทยนั้น ไทยมีเงื่อนไขว่า กัมพูชาต้องทำ 4 ข้อข้างต้นก่อน