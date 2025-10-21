สมศักดิ์ ตั้งโต๊ะคิดนโยบายด้านการเกษตรของเพื่อไทย ดัน ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ ยกระดับผสมเทียม-กีฬาสัตว์-เพิ่มมูลค่า ชี้ วิกฤติควรแก้ไข”สิ่งแวดล้อม-ความยากจน-สุขภาพ” เตรียมเดินหน้ารับฟังปัญหา ก่อนผุดเป็นนโยบาย
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้ ตนได้มีโอกาสหารือนโยบายด้านการเกษตรเพื่อผลักดันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย โดยแนวนโยบายด้านการเกษตร ตนมองว่า เป็นวิกฤติที่ควรแก้ไข 3 เรื่องหลักคือ 1.วิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 น้ำท่วม 2.วิกฤติความยากจน และ 3.วิกฤติสุขภาพ ซึ่ง 3 เรื่องหลักนี้ คือแกนนอน ส่วนแกนตั้งที่ต้องขับเคลื่อน ก็ต้องมีกฎหมาย การศึกษา การเยียวยา เป็นต้น
นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ประชาชนในประเทศส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร แต่ที่ผ่านมา มีปัญหาไม่พอใช้ ไม่พอกิน ดังนั้น ตนมองว่า ต้องส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วย เช่น เลี้ยงวัว ไก่ ปูไข่ และพัฒนายกระดับเป็นกีฬาสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมา ตนก็ช่วยผลักดันร่างกฎหมายเรื่องนี้ไว้แล้ว โดยจะได้ครบวงจร ให้การแข่งขันกีฬาสัตว์ ทั้งแข่งม้า ไก่ วัว นกพิราบ เข้าสู่ระบบกฎหมาย และคุ้มครองสัตว์อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สัตว์มีราคาสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ตนยังได้เสนอให้มีผู้ผสมเทียมได้ทุกหมู่บ้าน เพื่อยกระดับการผสมเทียมวัว โดยแม่พันธุ์ไทย จะได้รับการผสมเทียมจากน้ำเชื้อวัวต่างประเทศ อย่าง ทาจิมะ จะทำให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น
“ขณะนี้ พรรคเพื่อไทย กำลังเร่งออกนโยบายด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยพืชหลายชนิด จะถูกยกระดับและส่งเสริม รวมถึงจะมีการแก้ปัญหาให้อย่างครบวงจร เพราะเราเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งจากนี้ ผมก็จะลงพื้นที่ รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ก่อนสรุปเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว