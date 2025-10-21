ยังไม่คืบ! การประชุมร่วม คณะเลขานุการไทย-กัมพูชา รอสรุปพรุ่งนี้

ยังไม่จบ! การประชุมร่วมคณะเลขานุการไทย-กัมพูชา ยังไม่คืบหน้ารอสรุปพรุ่งนี้ (22 ต.ค.)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ได้ร่วมหารือกับฝ่ายกัมพูชาเป็นวันที่ 2 โดยมีความคืบหน้าดังนี้
1.ประเด็นการถอนอาวุธ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในร่างข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติ (Term of Reference – TOR) ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team – AOT) และเห็นชอบร่วมกันในหลักการ การถอนกำลังอาวุธหนัก โดยจะมีการหารือรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (22 ตุลาคม 2568) ต่อไป
2.ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ฝ่ายเลขานุการฯ ของทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบในหลักการของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure – SOP) ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทางฝ่ายกัมพูชา ขอนำเรื่องดังกล่าวไปเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ และในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
3.ประเด็นการปราบปราม Cyber Scam ทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป