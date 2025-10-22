สว. ขอบคุณรัฐสภาไทยดันปราบสแกมเมอร์ วาระใหญ่เวที IPU จี้รัฐบาลลุยจริงจัง

ส.ว.เสียงข้างน้อย ขอบคุณรัฐสภาไทยผลักดันปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระใหญ่ใน IPU จี้ รัฐบาลต้องชัดเจนในการปราบปราม ย้ำต้องสู้เพื่อคนไทยอย่างจริงจัง เหตุต่างชาติกดดันไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียรยุระ สมาชิกวุฒิสภา แถลงข่าวในนามของสมาชิกรัฐภา และประชาชนคนไทยขอขอบคุณและชื่นชมทีมรัฐสภาไทยที่นำโดยนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม คณะส.ส.และส.ว.รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภา ที่ร่วมกันผลักดันปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ให้เป็นวาระใหญ่ของที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ที่ผลักดันปัญหาสำคัญของมวลมนุษยชาติเข้าสู่การรับรู้และแก้ปัญหา อย่างมีเอกภาพของประชาคมโลก
นับจากนี้ไปโลกก็จะล้อมด้วยประเทศที่ทำอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติของโลก ซึ่งก็เป็นเพราะการผลักดันของทีมรัฐสภาไทยที่นำพาให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นบนเวทีโลก และนี่คือบทบาทของรัฐสภาและเราต้องหันกลับมามองว่ารัฐบาลได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง การที่รัฐบาลไม่กระตือรือร้นที่จะดำเนินการกับแก๊งสแกมเมอร์ อาจทำให้ถูกมองว่ามีเบื้องหลังเบื้องลึก เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ และจะเป็นไปตามที่ข้อครหาของคนทั่วไปว่ามีการตั้งคนที่พัวพันกับเรื่องสแกมเมอร์เข้ามาตรวจสอบกันเอง จึงขอให้รัฐบาลเร่งแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อการกำจัดแก๊งสแกมเมอร์ โดยให้ความร่วมมือกับชาติต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ในการที่จะเปิดโปงขบวนการหลอกลวงประชาชนและนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่ปกป้อง แม้ว่าเขาผู้นั้นจะมีตำแหน่งใดในรัฐบาลนี้หรือไม่
ด้านนาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ที่ประชุมไอพียูได้เห็นว่าเรื่องที่รัฐสภาไทยเสนอเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่นานาชาติขานรับกว่า 850 เสียง เป็นเรื่องที่ทีมไทยแลนด์ได้เสนอเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ และศูนย์กลางอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับประเทศไทยหรือไม่ แต่ประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้ยถากรรม กับคนในโลกนี้ที่โดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวง และปล้นชิงเงินตลอดจนเอาคนไทยไปค้าขายแรงงาน ต้องขอบคุณประธานสภา และคณะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุม และวันนี้โลกได้ล้อมแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งประเทศไทยเราตั้งกรรมการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ไม่ทราบว่าเรากลัวอะไรกันอยู่ ถ้าเราไม่คิดทำอะไร โลกก็จะมองประเทศไทยในแง่ร้าย ว่าเกี่ยวพันกับอาชญากรรมนี้หรือไม่ จากที่ตนได้พูดคุยกับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคนเข้าใจและตั้งใจทำงานเต็มที่แต่กฎหมายไทยบางฉบับอาจจะไม่เอื้ออำนวย รัฐสภายินดีที่จะสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐสภาโลก หรือสหภาพรัฐสภาโลก (IPU)
“ในนามของวุฒิสภาเสียงข้างน้อยขอสนับสนุนให้รัฐบาลออกกฏหมายที่จะแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่โดนแก๊งค์สแกมเมอร์จากทั่วโลกถ้าโลกมีปัญหาประเทศไทยก็มีปัญหาไปด้วย อยากให้คนไทยทั้งหมดและตัวแทนรัฐบาลเสนอกฎหมายแก้ไขโดยด่วน ขอให้สำนักงานกฤษฎีกาช่วยทำงานให้เร็วขึ้นด้วย แก้กฎหมายไม่ได้พึ่งแค่สมาชิกรัฐสภาเท่านั้น รัฐบาลและองค์กรที่ออกกฎหมายก็ต้องรวดเร็วเช่นเดียวกัน ผมจึงขอร่วมแรงร่วมใจ เป็นหนึ่งทีมเดียวกับทีมไทยแลนด์ที่ร่วมกันผลักดันแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงเรื่องทุ่นระเบิด ตามสนธิสัญญาออตตาวา ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว” นายวุฒิพงศ์กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวว่า จากเอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา หรือวิปวุฒิสภา เป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ได้เห็นว่าวุฒิสภามีการเตรียมการพิจารณากฎหมาย ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมจำนวน 9 ฉบับ ซึ่งแต่ละกฎหมายมีความสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสังคมสันติสุข ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้คือรากฐานของประชาธิปไตย ในส่วนของการเมืองท้องถิ่นที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยของประเทศ รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเราได้มีการกำหนดโควต้า กรรมาธิการแล้ว ประหนึ่งว่าสภามีอยู่เพียง 138 คน ละเลยเสียงข้างน้อยที่จะเข้ามาร่วมพิจารณากฎหมายซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศทั้งสิ้น เมื่อตนมาดูในทุกวาระก็รู้สึกเศร้าใจว่าปัญหาที่เร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องของสแกมเมอร์ กลับไม่มีในระเบียบวาระแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นวาระปรึกษาหารือวาระใดๆ รวมถึงในบันทึกการประชุมก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นตนได้ขอให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา รวมถึงกรรมการวิสามัญ วิปวุฒิสภา ได้พิจารณาว่าในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมเรื่องของสแกมเมอร์ ว่าวุฒิสภาจะมีหน้าที่อย่างไร เพราะตอนนี้เรื่องก็ไปไกลถึงว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ผู้แทนราษฎรก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ และอาจทำให้ประธานวุฒิสภาอาจตกขบวนได้ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ทำไมถึงมองไม่เห็นประเด็นนี้ เพราะตนมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชากำลังกลายเป็นจักรวรรดิอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่เติบโตรวดเร็ว ขูดรีดทรัพย์สินคนไทยวันละกว่า 100 ล้านบาท มีคนไทยนับพันชีวิตถูกหลอกไปใช้แรงงาน และถูกทรมานจนเสียชีวิต ละเมิดสิทธิมนุษยชน เหมือนประชาชนเป็นทาสยุคใหม่
ขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังช้าต่อสถานการณ์ ปัญหานี้เพราะนึกว่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ก็มีการลุกขึ้นจับมือกันเพื่อสกัดกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้อย่างจริงจัง ดังนั้นตนจึงขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยโดยการนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับรัฐบาลจีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ในการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วหรือไม่ หากมีก็ขอให้เปิดเผยว่าตกลงอะไรกันบ้างว่าไทยจะมีประโยชน์อย่างไร
เพราะขณะนี้ประเทศอื่นก็ทำการกดดันจนไทยกลายเป็นเป้า แต่รัฐบาลยังปล่อยให้เกิดช่องโหว่หรือช่องว่างในระบบบัญชีธนาคารซิมการ์ดและแอพพ์โอนเงินออนไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์กว่า 5 แสนกว่าบัญชีแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้กับคนไทยที่เสียหายไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันที่ประเทศกัมพูชายังมีคนถูกกักขังคล้ายทาสอยู่จำนวนนับแสนคนรับใช้กลุ่มสแกมเมอร์ จึงขอเรียนถามนายอนุทินว่าท่านกล้าหรือไม่ที่จะผลักดันมาตรการคว่ำบาตรบัญชีธนาคารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เอื้อให้แก๊งสแกมเมอร์โกงเงินคนไทย ถ้าสหรัฐกล้าคว่ำบาตร Prince Group และยึดบ้านหรูจำนวน 100 ล้านปอนด์ได้ แล้วทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่กล้าสั่นคลอนผลประโยชน์ของคนที่อยู่เบื้องหลังจักรวรรดิไซเบอร์นี้หรือจะรอให้คนไทยถูกกักขังทรมาน สูญเสียจนหมดเนื้อหมดตัว ครอบครัวล่มสลายถึงจะลงมืออย่างจริงจัง
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้อยากได้คำตอบว่าจะเร่งประสานหรือตั้งกรรมการแล้วแต่อยากได้คำตอบที่สร้างหลักประกันให้กับคนไทยมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าคนไทยว้าเหว่เหลือเกิน จึงฝากไปยังนายกรัฐมนตรีว่า
“หากท่านระวังเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลอย่างเดียว ระวังรถของรัฐบาลคันนี้จะแหกโค้งกลางถนนและทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้เพราะวันนี้ IPU ได้ขานรับเรื่องสแกมเมอร์จากประธานรัฐสภาไทยแล้ว รัฐบาลจึงจะต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ครั้งนี้ถือว่ารัฐสภาก้าวหน้ากว่ารัฐบาลเพราะรัฐสภาไปถึงนานาชาติแล้วแต่รัฐบาลยังมะงุมมะงาหราอยู่ที่เสถียรภาพรัฐบาล อยู่ที่คนในรัฐบาลว่ามีใครเกี่ยวข้องอย่างไรจนไม่กล้าตัดสินใจปัญหาอะไรเลย” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ถึงปัญหานี้จะนำไปสู่การยุบสภาก่อนครบเวลา 4 เดือนก็ตาม แต่ถึงแม้ยุบสภาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีหันมาตั้งสติและต่อสู้เพื่อคนไทยอย่างจริงจังด้วยภาวะผู้นำของประเทศ หากท่านมีภาวะผู้นำถึงแม้จะพ้นการยุบสภา เลือกตั้งคนไทยก็จะเลือกท่านกลับมาใหม่ด้วยภาวะผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาแต่หากแก้ปัญหาไม่ตกเพราะคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลและยุบสภาก่อน ตนมองว่าสิ่งที่ท่านคิดหวังไว้คือการสร้างปราสาท ระดมนักการเมืองที่เป็นเครือข่าย บ้านใหญ่ทั้งหลาย หวังครอบงำประเทศไทย ประสาททรายก็อาจจะพังได้เช่นกัน หากเรื่องสแกมเมอร์ยังถูกละเลยเช่นนี้จึงขอฝากประเด็นนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ของคนในรัฐบาล
