ศาลอนุมัติ ขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 คดีทักษิณ ขีดเส้นถึง 21 พ.ย. เปิดโอกาสอสส.อุทธรณ์ไหม

ศาลอนุญาตให้อัยการขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 คดีทักษิณ ผิดม.112 อีก 30 วัน เป็นวันที่ 21 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะอัยการสูงสุดจะอุทธรณ์หรือไม่
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการพิจารณายื่นอุทธรณ์คดีของอัยการสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1860/2567 ที่ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้มีเนื้อหากระทบสถาบันกษัตริย์
ก่อนหน้านี้ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ 30 วัน ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะครบกำหนดอนุญาตขยายอุทธรณ์ครั้งแรกในวันนี้
ล่าสุด พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 ได้ยื่นขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งศาลอาญาอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 จากตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
