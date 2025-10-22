ปชป. เตรียมเปิดรับสมัคร ส.ส. ปรับกลยุทธ์ชูธงยุคใหม่ สู้กระสุน มั่นใจผู้ร่วมอุดมกาณ์เป็นคนดี มีคุณภาพ

สาธิต ประธานสรรหาผู้สมัครส.ส. ชูธงประชาธิปัตย์ยุคใหม่ การเมืองสีขาว สู้ กระสุน เตรียมเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ -สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ มั่นใจผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นคนดีมีคุณภาพจริง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครฯ ร่วมประชุมนัดแรกหลังรับตำแหน่ง พร้อมเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามนโยบายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ที่ต้องการสร้าง “ประชาธิปัตย์ยุคใหม่” เพื่อต่อสู้กับ “กระสุน” ด้วย “การเมืองคุณภาพ”ดังนั้นคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องคัดเลือกอย่างเข้มข้น
ประธานกรรมการสรรหาฯ กล่าวต่อว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการเป็นผู้แทนฯ และเข้าใจประชาชน โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ 1.ต้องเสียสละตัวเอง และพร้อมขาดทุนในทางการเมือง การเป็นตัวแทนประชาชนจะต้องไม่คิดในเชิงธุรกิจ ไม่คิดในเชิงผลประกอบการ แต่จะต้องมีความเชื่อมั่นกับการรับใช้ประชาชน และ 2.ต้องเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวและเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้ง
“พรรคจะส่งเสริมให้ผู้สมัครได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสาร และการปรับกลยุทธ์ทางสังคม เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ใช้ทุน ยืนยันว่าเป็นการทำงานการเมืองแบบ เสียสละ มีคุณภาพ เป็นสีขาว” นายสาธิต กล่าว
นายสาธิต กล่าวถึงช่องทางการรับสมัครว่า เพื่อให้ผู้ที่มีอุดมการณ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด พรรคฯจะดำเนินการผ่านระบบหลังบ้านเป็นหลัก คือ 1.เปิดรับสมัครผ่านช่องออนไลน์ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมอุดมการณ์ ทั้งสมาชิกพรรคฯ และผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ คือบัญชีรายชื่อ และเขตเลือกตั้ง โดยจะมีการกำหนดสถานที่ให้มายืนยันตัวตนต่อไป 2.ตั้งแพลตฟอร์มให้ประชาชนตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ จะเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถส่งข้อมูล เชิงลบหรือเชิงบวก ของผู้สมัครที่สนใจเข้ามาให้พรรคฯได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับประชาธิปัตย์เป็นคนดีมีคุณภาพจริง