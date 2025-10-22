การเมือง

มาร์ค ขึ้นเวทีปาฐก งาน ERIAฯ ถ่ายทอดบทเรียนภาวะผู้นำ ที่จาการ์ตา อินโดฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า วันนี้ (22 ต.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเกียรติขึ้นเวทีปาฐกถาในงาน ERIA School of Government Leadership Lecture ครั้งที่ 3 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอด “บทเรียนภาวะผู้นำ ความยืดหยุ่น และความร่วมมือระดับภูมิภาค” ให้แก่ผู้นำ นักนโยบาย และนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียน การบรรยายครั้งนี้จัดโดย ERIA School of Government (SOG) ซึ่งเป็นสถาบันด้านนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค ภายใต้ความร่วมมือของประเทศอาเซียนและพันธมิตร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพของผู้นำรุ่นใหม่ให้เข้าใจบริบทการบริหารในโลกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

“การที่นายอภิสิทธิ์ ได้รับเชิญในเวทีดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ทั้งยังเป็นผู้นำที่สามารถนำพาประเทศผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงสำคัญหลายครั้ง มีความพร้อมในการถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการนำประเทศด้วยหลักคุณธรรมและเหตุผลท่ามกลางความผันผวน”โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวต่อว่า สำหรับการปาฐกถาครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์จะได้สะท้อนบทเรียนจากประสบการณ์จริงของการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจ และการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพกับความมั่นคง (Community of Action, Connectivity, and Peoples) ซึ่งเป็นหัวใจของการนำประเทศและภูมิภาคก้าวข้ามความท้าทายร่วมกัน

ทั้งนี้เวที ERIA School of Government Leadership Lecture นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของนายอภิสิทธิ์ ในฐานะผู้นำที่ยังคงมีอิทธิพลทางความคิดในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ใช้เหตุผล ความรู้ และหลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคม ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นำรุ่นใหม่และนักนโยบายทั่วภูมิภาค

