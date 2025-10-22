โสภณ นำรมต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสามพระยา ยอดเงินถวายผ้าฯ 6,005,466.63 บาท

‘โสภณ’ นำรมต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี 2568 วัดสามพระยา ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินฯ 6,005,466.63 บาท
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มอบหมาย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 โดยมี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
โดย นายโสภณ ถวายความเคารพ และถวายธูปเทียนแพ จากนั้นถวายความเคารพ หยิบผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว และเดินเข้าสู่พระอุโบสถ แล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรี ไปยังพานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ แล้วยกผ้าพระกฐินขึ้น กล่าวคำนมัสการ และกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานผ้าพระกฐินประเคน แล้วประเคนพานเทียนพระปาติโมกข์
จากนั้น พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกน์ และสวดญัตติทุติยกรรม พระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินลงไปครองผ้า จากนั้นรองนายกฯถวายเครื่องบริวารกฐิน โดยมีคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เลขาฯนายกฯประกาศยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2568 รวมยอดกฐินจำนวน 6,005,466.63 บาท ให้ทราบทั่วกัน รองนายกฯถวายจตุปัจจัยแด่ประธานพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระประธานและพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี