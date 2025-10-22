โสภณ เชื่อ วรภัค ลาออก ไม่กระทบครม. ร้องโอ๊ย เจอถามถูกกดดันหรือไม่ ยัน รบ.อยู่ครบ 4 เดือนแน่

โสภณ เชื่อ วรภัค ลาออก รมช.คลัง ไม่กระทบ ครม. บอก การเมืองเป็นเรื่องธรรมดาหากยุบก่อน 4 เดือน
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่งภายหลังถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ ว่า ตนไม่ทราบ เพิ่งทราบจากผู้สื่อข่าวนี่แหละ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะส่งผลกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มีผลอยู่แล้ว เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการ
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายวรภัคได้มีการรายงานในที่ประชุมหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มีอะไรผิดปกติ ส่วนที่นายวรภัค ระบุว่าแจ้งกับนายกรัฐมนตรีแสดงว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ถามย้ำว่า ครม. ได้กดดันให้นายวรภัคลาออก นายโสภณ ได้ร้องโอ๊ย แต่ไม่ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะเป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่ เพราะไม่ต้องถูกกดดันอีก นายโสภณ กล่าวว่า ไม่รู้
เมื่อถามว่า ไม่จำเป็นต้องตั้งคนใหม่มาดำรงตำแหน่งใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลนี้อาจมีการยุบสภาก่อนครบ 4 เดือน นายโสภณ กล่าวว่า “ก็บอกแล้วไงว่าตนไม่มีอำนาจพูด เป็นอำนาจของนายกฯ” ถามย้ำว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ธรรมดา การเมืองธรรมดารัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ธรรมดา
เมื่อถามย้ำอีกว่า รัฐบาลอยู่ได้แน่นอนใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า อยู่ได้แน่นอน ครบ 4 เดือนแน่นอน ถ้าเขาให้อยู่