แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-เขมร สร้างขวัญกำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-เขมร พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 สร้างขวัญกำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ลงพื่นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากพื้นที่ปฏิบัติการจริง
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้แสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ทั้งด้านภารกิจและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้กำลังพลทุกนายมั่นใจว่า “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
ทัังนี้พล.ท.วรเทพ 3 กล่าวขอบคุณ กำลังพล ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของ ทหารอาชีพทำงานด้วยความเข้มแข็ง สุจริต และมีวินัย เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างพลังร่วมของกองทัพบกในการปกป้องความมั่นคงของประเทศ