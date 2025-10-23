อนุทิน สั่งศึกษาเลิกโซนนิ่งขายเหล้า ขยายผับปิดตี 4 เพิ่มรายได้รัฐ 5 แสนล.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย สั่งการ ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมหารือเพื่อยกเลิกการโซนนิ่งพื้นที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เปิดกว้างขายได้ทั่วประเทศ และขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง เวลา 04.00 น. จากปัจจุบันเปิดให้บริการได้ถึง 02.00 น. และผ่อนคลายข้อห้ามขายช่วงเวลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายในเดือนม.ค. 2569 ทันก่อนยุบสภา
ขณะเดียวกันจะปรับเงื่อนไขหรับสถานบริการให้มีความสะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ต้องขอใบอนุญาตสถานบริการ เปลี่ยนเป็นขึ้นทะเบียนสถานบริการเท่านั้น คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นราว 5 แสนล้านบาท ยกเลิกพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องแก้กฎกระทวงของมท. และเครื่องดื่มที่จำหน่ายก็อยู่ภายใต้การกำกับของ สธ.
ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ขยายเวลาให้สถานบริการใน 4 จังหวัด 1 อำเภอ เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ประกอบด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จ.ภูเก็ต, จ.ชลบุรี, จ.เชียงใหม่ และท้องที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่กทม.นั้นมีสถานบริการที่สามารถขยายเวลาเปิดตามกฎกระทรวงได้ อยู่ในโซนนิ่ง 3 โซน ได้แก่ สีลม, พัฒน์พงศ์, อาร์ซีเอ เพชรบุรีตัดใหม่ และรัชดาภิเษก รวมถึงกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ จากฐานข้อมูลใบอนุญาตและการตรวจสอบของ 50 สำนักงานเขต พบมีกิจการที่มีใบขออนุญาตสถานบริการ 207 แห่งใน 33 เขต โดยอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง 73 แห่ง เป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรม 8 แห่ง, อยู่นอกพื้นที่โซนนิ่ง 134 แห่ง เป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรม 24 แห่ง