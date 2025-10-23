‘รมว.กห.’ พร้อมคณะ บิน มาเลเซีย ถกจีบีซี ระบุ ไม่มีอะไรน่ากังวล หลังคณะเลขานุการรายงานคืบหน้าเจรจา 90% จ่อหารือแนวทางสร้างรั้วต่อ
เมื่อเวลา 05.55 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง เพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ครั้งที่ 2/2568ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย หารือสันติภาพร่วมกันระหว่างไทย-กัมพูชา
โดย พล.อ.ณัฐพลเปิดเผยก่อนการเดินทาง ถึงความคาดหวังในการประชุม GBC ในวันนี้อย่างไร เนื่องจากผลการประชุม คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC เมื่อคืนนี้มีผลที่น่าพอใจ ว่า เท่าที่ทราบจากฝ่ายเลขานุการ ขณะนี้คืบหน้าไปกว่า 90% เหลือวันนี้ที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกนิดหน่อย พร้อมกับยอมรับว่าจากกรณีที่ประชุม JBC วานนี้มีการปฏิเสธอำนาจในการตัดสินใจสร้างรั้ว ก็จะมีการหยิบยกไปหารือในวง GBC เช่นกัน
พล.อ.ณัฐพลยังระบุอีกว่า ขณะนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวล เนื่องจากเหลืออีกนิดหน่อยที่ต้องคุยต่อกับประธาน GBC ของฝ่ายกัมพูชา แต่ยังคงย้ำใน 4 เงื่อนไขเดิมของไทย
ทั้งนี้ ตามผลการประชุม GBC เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบใน 4 ประเด็นได้แก่ 1.ถอนอาวุธหนัก 2.เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด 3.ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 4.บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบ