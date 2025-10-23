การเมือง

รมว.กลาโหม นำคณะ​บิน​ มาเลย์​ ถกจีบีซี​ ยันไม่มีอะไรน่ากังวล จ่อหารือแนวทางสร้างรั้ว​ต่อ​

‘รมว.กห.’​ พร้อมคณะ​ บิน​ มาเลเซีย​ ถกจีบีซี ระบุ ไม่มีอะไรน่ากังวล​ หลังคณะเลขานุการรายงานคืบหน้าเจรจา​ 90% จ่อหารือแนวทางสร้างรั้ว​ต่อ​

เมื่อเวลา​ 05.55 น.​ วันที่ 23 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รมว.กลาโหม​ พร้อมด้วย​ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ​ ปลัดกระทรวงกลาโหม​ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์​ ผู้บัญชาการ​ทหารทหารสูงสุด​ (ผบ.ทสส.) พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง​ เพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ​ GBC​ ครั้งที่ 2/2568ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย หารือสันติภาพร่วมกันระหว่างไทย-​กัมพูชา​

โดย พล.อ.ณัฐพล​เปิดเผยก่อนการเดินทาง​ ถึงความคาดหวังในการประชุม GBC ในวันนี้อย่างไร​ เนื่องจากผลการประชุม​ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ ​JBC​ เมื่อคืนนี้มีผลที่น่าพอใจ​ ว่า​ เท่าที่ทราบจากฝ่ายเลขานุการ​ ขณะนี้​คืบหน้าไปกว่า​ 90% เหลือวันนี้ที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในรายละเอียด​อีกนิดหน่อย​ พร้อมกับยอมรับว่าจากกรณ​ีที่ประชุม​ JBC​ วานนี้มีการปฏิเสธอำนาจในการตัดสินใจสร้างรั้ว​ ก็จะมีการหยิบยกไปหารือในวง GBC​ เช่นกัน​

พล.อ.​ณัฐ​พล​ยังระบุอีกว่า ขณะนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวล​ เนื่องจากเหลืออีกนิดหน่อยที่ต้องคุยต่อ​กับประธาน​ GBC ของฝ่ายกัมพูชา​ แต่ยังคงย้ำใน​ 4 เงื่อนไขเดิมของไทย

ADVERTISMENT

ทั้งนี้ ตามผลการประชุม GBC เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบใน 4 ประเด็นได้แก่ 1.ถอนอาวุธหนัก 2.เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด 3.ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 4.บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบ