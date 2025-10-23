นายกฯ เรียก รมต.ที่เกี่ยวข้อง ถกก่อนร่วมเวทีอาเซียน-เอเปค แจ้งสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ เหตุติดภารกิจ

นายกฯ เรียก รมต.ที่เกี่ยวข้อง ถกก่อนร่วมประชุมอาเซียน-เอเปค แจ้ง สื่อไม่ให้สัมภาษณ์ เหตุติดภารกิจ
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ได้เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลต่อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เกาหลีใต้
จากนั้น รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 50 นาที
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแจ้งว่าไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากติดภารกิจ โดยในเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 11.15 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปชป. แจง ‘อภิสิทธิ์’ ไม่มีเจตนาเชิงลบ มอง ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นสิ่งที่ดี แต่ช่วยปชช.ได้แค่ระยะสั้น
- อมรัตน์ แฉ ทหารแนวหน้าถูกหักค่าเสบียง เผยกมธ.เรียกกองทัพ สอบของบริจาค-ให้อินฟลูฯเข้าพื้นที่
- เปิดผลจีบีซี 2 ฝ่าย เห็นชอบแผนถอนอาวุธหนัก กัมพูชา ร่วมมือปราบสแกมเมอร์ ตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ
- เต้ โชว์สลิปโอน 5 พันให้มูลนิธิกันฯ ซื้อตู้กั้นชายแดน โอด ถ้ารู้ว่าเป็นของคนอื่น จะไม่โอน