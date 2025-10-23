เต้ โชว์สลิปโอน 5 พันให้มูลนิธิกันฯ ซื้อตู้กั้นชายแดน โอด ถ้ารู้ว่าเป็นของคนอื่น จะไม่โอน

เต้ มงคลกิตติ์โชว์สลิปโอน 5 พัน ให้มูลนิธิกันฯ ช่วยซื้อตู้กั้นชายแดน โอด ถ้ารู้ว่าเป็นของคนอื่น จะไม่โอน
จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายมงคลกิดดิ์ สุขสินธารานนท์ อดีต ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ระบุว่า “ผมตั้งใจสนับสนุน โอนให้ คุณกัน จอมพลัง ตัวจริง ไปช่วยซื้อตู้คอนเทรนเนอร์กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 8 ต.ค.68 จำนวน 5,000 บาทเพราะเข้าใจว่า มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ คุณกันเป็นประธานมูลนิธิ จึงโอนไป แต่ถ้าเป็นมูลนิธิของคนอื่น ผมไม่รู้จัก ไม่เชื่อถือ ถ้ารู้จะไม่โอนไปครับ”