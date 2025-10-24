ปชป.เปิด 3 นโยบายหลัก ‘เศรษฐกิจ-ต้านสแกมเมอร์-บทบาทไทยบนเวทีโลก’ 

ปชป. เปิดแผน 3 นโยบายหลัก “เศรษฐกิจ-ต่อต้านสแกมเมอร์ -บทบาทไทยบนเวทีโลก” หวังสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทุกคนเลือกได้
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันท่่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายพรรค โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค อดีตประธานนโยบายปี 2562 เป็นประธาน หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการชื่อดัง รวมทีมกับคีย์แมนสำคัญของพรรคจากหลายรุ่น อาทิ นางการดี เลียวไพโรจน์ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี และ นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรค รวมถึงนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ และนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายใหม่
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพเพื่อสื่อสารกับประชาชน โดยพรรคจะได้เริ่มต้นการร่างนโยบายจากแนวคิด “Blank Canvas” เพื่อเปิดรับทุกความคิดใหม่ๆ โดยปราศจากกรอบความคิดเดิมมาจำกัด เพื่อให้ได้นโยบายที่แตกต่างและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดทันที ที่ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตอีกด้วย
“ที่ประชุมตั้งเป้าหมายว่าจะมุ่งเน้นไปที่ 3 นโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที คือ 1.ด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 2.ด้านความมั่นคงและการต่อต้านมิจฉาชีพ (Scammer) อันมีรากฐานมาจากปัญหาคอร์รัปชั่น และ 3.การขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลก (International Stage of Thailand) พร้อมกับปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดที่สร้างปัญหาของสังคม รวมไปถึงการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดสำหรับสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทุกคนเลือกได้“โฆษกปชป. กล่าว
ร.ต.อ.พงศกร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแบ่งกลุ่มงานเพื่อมอบหมายงานเฉพาะด้าน โดยให้ความสำคัญกับคีย์แมน อย่าง นางการดี ดูแลงานด้านดิจิทัล นางรัดเกล้า ดูแลด้านเด็ก สตรี นายวีระพงษ์ ดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น