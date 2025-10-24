อารีพงศ์ โร่แจง ถูกแอบอ้างชื่อขึ้นเว็บ BIC ยัน ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ แจ้งความเอาผิดแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงพลังงานและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง ออกคำชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ้างถึงชื่อและเชื่อมโยงตนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ข้ามชาติ
นายอารีพงศ์ระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกล่าวอ้างถึงและเชื่อมโยงข้าพเจ้ากับองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ข้ามชาติ
เนื่องจากเว็บไซต์ BIC Group ได้แอบอ้างว่าข้าพเจ้าเป็น Board Advisory โดยเอารูป ชื่อ และประวัติการทำงานของข้าพเจ้าไปใช้ โดยที่ข้าพเจ้าไม่ทราบและไม่เคยอนุญาต
ดังนั้น การกล่าวอ้างชื่อข้าพเจ้าเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ข้ามชาติตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ จึงเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของข้าพเจ้าอย่างมาก
ข้าพเจ้าขอเรียนยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับองค์กรดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแจ้งความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป