ปลัดกลาโหม รุดชายแดนสระแก้ว เน้นย้ำป้องอธิปไตย-ดูแลความปลอดภัยปชช.

ปลัดกห. ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ เน้นย้ำการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมรองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่



โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดน ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว พื้นที่สร้างหลุมหลบภัย และพื้นที่เขาพนมปะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

​ปลัดกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายในเรื่อง

​1.การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
​2.การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
​3.การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การปรับปรุงเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้านการทหารและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

