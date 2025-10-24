การเมือง

พิพัฒน์ ขอบคุณชาวกระบี่เลือก ภท.ยกจังหวัด ยัน​ ธ.ค.​ ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา​

“พิพัฒน์​” ขอบคุณชาวกระบี่​ เป็นใจหนึ่งเดียวเลือกภท.​ยกจังหวัด​ ยืนยัน​ ธ.ค.​ ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา​ ขอเร่งเดินหน้าภารกิจให้จบก่อนยุบสภา​ เหตุหากผ่านโครงการใหม่ต้องผ่านกกต.​ ไร้อิสระ

เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่อาคารเดอะแพลทตินัม ฮอลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ได้ขึ้นเวทีกล่าวตอนหนึ่งกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมี ส.ส.กระบี่ทั้ง 3 คน มาร่วมด้วยว่า สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตั้งเป็นรองนายกฯ​คนที่​ 1 และ รมว.คมนาคม​ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต้องขอบคุณชาว จ.กระบี่ทุกท่านที่สามารถทำให้กระบี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมี ส.ส.ทั้ง 3 เขตเป็นของพรรค ภท.

“เดือนธันวาคมนี้​ ยืนยันว่าจะได้ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา​ โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ไปหารือกับธนาคารโลก World Bank แล้ว ช่วง จ.พัทลุงไป จ.สงขลา จบเรียบร้อยแล้ว หลังจากล่าช้ามา 4-5 ปี ​ เชื่อว่าจะได้เซ็นสัญญาในช่วงที่ผมเป็นรัฐ​มนตรีแน่นอน​ คืนสะพาน​ให้ชาวกระบี่ให้ได้​ เราจะได้ใช้สะพานนี้ในอนาคต เมื่อลงนามก็จะเริ่มตอกเสาเข็ม ชาวกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องที่เกาะลันตาจะได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ที่สำคัญเมื่อสะพานเสร็จแล้วการท่องเที่ยวก็จะเกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เมื่อสร้างสะพานเสร็จต้องขยายถนนที่จะวิ่งในเกาะลันตา กรมทางหลวงชนบทจะต้องลงไปศึกษา ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าจะได้มีการเซ็นสัญญาในยุคของตนที่ได้เป็น รมว.คมนาคมอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.คมนาคม จะคืนสะพานข้ามเกาะลันตาให้กับพี่น้องชาว จ.กระบี่ให้ได้ภายใน 4 เดือนนี้

นายพิพัฒน์​ยังกล่าวอีกว่า​ หากนับถอยหลังรัฐบาลเหลือเวลา 3 เดือน​ 6 วัน​ แม้ว่าตนจะได้ทำงานไหลและเร็ว​ แต่ตนมีความรู้สึกว่าเข้ามาทำงาน​ 24 วัน​ แต่ทำงานยากเพราะงานทุกอย่างเร่งรีบ​ และต้องสรุปและจบ​ ไม่เช่นนั้นต้องรอเป็นรัฐบาลหน้า​ วันไหนที่ประกาศยุบสภารัฐบาลจะไม่มีอิสระในการบริหารทำได้แต่รักษาการ​ จะผ่านโครงการใหม่ๆ​ ก็ต้องเดินมารัฐธรรมนูญ​ปี​ 60 ต้องไปยัง กกต.ที่ต้องเห็นชอบและอนุมัติ​ ตนอยากจะทำอะไรให้จบในสิ้นเดือนมกราคม​ก่อนที่นายอนุทินจะประกาศยุบสภา

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนการทำงบ​ปี​ 2570 สำนักงบประมาณส่งมายังท้องถิ่น​ ตั้งแต่ อบจ.​ เทศบาล​ หรือ อบต.​ อยู่ในช่วงที่สำนักงบทำงบเพื่อส่งให้ทันสิ้นเดือนธันวาคม​ฝากผู้นำท้องถิ่นทุกระดับว่า​ อะไรที่คมนาคมของเราสามารถช่วยดูแลได้​ ขอให้ช่วยกัน​ และปรึกษากับ ส.ส.ในพื้นที่​ทั้ง​ 3 คน​ ภายใต้การนำรัฐบาลนายอนุทินพวกเราไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก กระทรวงคมนาคมจะต้องเข้าไปยุ่งกับทุกกระทรวง เพราะมีความเกี่ยวข้องกันหมด