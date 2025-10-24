พิพัฒน์ ขอบคุณชาวกระบี่เลือก ภท.ยกจังหวัด ยัน​ ธ.ค.​ ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา​

“พิพัฒน์” ขอบคุณชาวกระบี่ เป็นใจหนึ่งเดียวเลือกภท.ยกจังหวัด ยืนยัน ธ.ค. ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ขอเร่งเดินหน้าภารกิจให้จบก่อนยุบสภา เหตุหากผ่านโครงการใหม่ต้องผ่านกกต. ไร้อิสระ
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่อาคารเดอะแพลทตินัม ฮอลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ได้ขึ้นเวทีกล่าวตอนหนึ่งกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมี ส.ส.กระบี่ทั้ง 3 คน มาร่วมด้วยว่า สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตั้งเป็นรองนายกฯคนที่ 1 และ รมว.คมนาคม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต้องขอบคุณชาว จ.กระบี่ทุกท่านที่สามารถทำให้กระบี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมี ส.ส.ทั้ง 3 เขตเป็นของพรรค ภท.
“เดือนธันวาคมนี้ ยืนยันว่าจะได้ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ไปหารือกับธนาคารโลก World Bank แล้ว ช่วง จ.พัทลุงไป จ.สงขลา จบเรียบร้อยแล้ว หลังจากล่าช้ามา 4-5 ปี เชื่อว่าจะได้เซ็นสัญญาในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีแน่นอน คืนสะพานให้ชาวกระบี่ให้ได้ เราจะได้ใช้สะพานนี้ในอนาคต เมื่อลงนามก็จะเริ่มตอกเสาเข็ม ชาวกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องที่เกาะลันตาจะได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ที่สำคัญเมื่อสะพานเสร็จแล้วการท่องเที่ยวก็จะเกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เมื่อสร้างสะพานเสร็จต้องขยายถนนที่จะวิ่งในเกาะลันตา กรมทางหลวงชนบทจะต้องลงไปศึกษา ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าจะได้มีการเซ็นสัญญาในยุคของตนที่ได้เป็น รมว.คมนาคมอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.คมนาคม จะคืนสะพานข้ามเกาะลันตาให้กับพี่น้องชาว จ.กระบี่ให้ได้ภายใน 4 เดือนนี้
นายพิพัฒน์ยังกล่าวอีกว่า หากนับถอยหลังรัฐบาลเหลือเวลา 3 เดือน 6 วัน แม้ว่าตนจะได้ทำงานไหลและเร็ว แต่ตนมีความรู้สึกว่าเข้ามาทำงาน 24 วัน แต่ทำงานยากเพราะงานทุกอย่างเร่งรีบ และต้องสรุปและจบ ไม่เช่นนั้นต้องรอเป็นรัฐบาลหน้า วันไหนที่ประกาศยุบสภารัฐบาลจะไม่มีอิสระในการบริหารทำได้แต่รักษาการ จะผ่านโครงการใหม่ๆ ก็ต้องเดินมารัฐธรรมนูญปี 60 ต้องไปยัง กกต.ที่ต้องเห็นชอบและอนุมัติ ตนอยากจะทำอะไรให้จบในสิ้นเดือนมกราคมก่อนที่นายอนุทินจะประกาศยุบสภา
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนการทำงบปี 2570 สำนักงบประมาณส่งมายังท้องถิ่น ตั้งแต่ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. อยู่ในช่วงที่สำนักงบทำงบเพื่อส่งให้ทันสิ้นเดือนธันวาคมฝากผู้นำท้องถิ่นทุกระดับว่า อะไรที่คมนาคมของเราสามารถช่วยดูแลได้ ขอให้ช่วยกัน และปรึกษากับ ส.ส.ในพื้นที่ทั้ง 3 คน ภายใต้การนำรัฐบาลนายอนุทินพวกเราไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก กระทรวงคมนาคมจะต้องเข้าไปยุ่งกับทุกกระทรวง เพราะมีความเกี่ยวข้องกันหมด