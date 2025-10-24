สมศักดิ์ ติดตามแก้ปัญหาแม่น้ำยม ป้องท่วมสุโขทัย กำชับ เร่งปรับแบบ-สำรวจพื้นที่
วันที่ 24 ตุลาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม และมี นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ชลประทานจังหวัด ชลประทานสำนักก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการตรวจสอบแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา พร้อมรับทราบการกำหนดแนวผันน้ำยมขวาผ่านแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงและแนวขยายเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปขับเคลื่อน 2 เรื่องใหญ่ คือ การศึกษาแนวคลอง และการลงไปสำรวจพื้นที่ประชาชน โดยที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งแผนการลงพื้นที่สำรวจด้วยว่า จะเริ่มที่ตำบลอะไร เพื่อที่จังหวัด จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้า จะได้ไม่เกิดความสับสน
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การประชุมแก้แม่น้ำยมฝั่งขวา ถึงแม้จะประชุมเพียง 2 ครั้ง แต่ถือว่า มีความคืบหน้า มาได้ไกลแล้ว และถ้าเราจริงใจ จริงจัง ก็จะสามารถเดินไปได้จนสำเร็จ โดยตนขอให้ผู้นำท้องถิ่น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความชัดเจนเรื่องการเวนคืนที่ดินด้วย เพราะถ้าเรื่องนี้ชัดเจน ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงด้วย
“การแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ผมคิดว่า การดำเนินการเบื้องต้น มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ส่วนในระยะยาว ผมก็ทราบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก็กำลังรวบรวมคนจากหลายฝ่าย เพื่อไปขับเคลื่อนเขื่อนแม่น้ำยม ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้แล้ว ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยเป็นแนวใหม่ในการแก้ปัญหา ด้วยการให้พื้นที่ได้ประโยชน์ด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงสำรวจพื้นที่โครงการปรังปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาด้วย โดยได้มีการสำรวจเส้นทางระบายน้ำในหลายจุด เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด