อนุทิน เปิดเซ็นทรัลกระบี่ ชื่นชมแนวคิด Made by Krabi ชี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างรายได้คนท้องถิ่น

‘อนุทิน’ เปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ ชื่นชมแนวคิด ‘Made by Krabi’ ผนวก ‘อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม’ ของกระบี่ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสร้างงาน-สร้างรายได้ ให้คนในท้องถิ่น
เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ อเมือง จ.กระบี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม และ น.สศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย
โดย นายกฯกล่าวว่า ยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ อย่างเป็นทางการในวันนี้ การเปิดศูนย์การค้าแห่งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
“จ.กระบี่ เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งการลงทุน เมืองแห่งโอกาส และเป็นประตูสู่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน การมีศูนย์การค้าครบวงจรระดับประเทศย่อมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกระบี่ และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก” นายกฯกล่าว
นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การค้า “Made by Krabi” ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แต่ยังให้ความสำคัญกับการผนวกเอา “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” ของกระบี่ เข้าไว้ในการออกแบบ และการดำเนินงาน พร้อมกล่าวขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารเซ็นทรัล กระบี่ ในการดำเนินบทบาทในการเป็นคู่ค้าที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในท้องถิ่น และเป็นเวทีให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมถึงสินค้าทางการเกษตรของกระบี่ ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่าย ขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
นายกฯกล่าวด้วยว่า ขอให้เซ็นทรัล กระบี่ เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาใช้จ่าย และใช้เวลาในกระบี่ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พร้อมอวยพรให้ศูนย์การค้าประสบความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ความมั่งคั่งของจังหวัดกระบี่ และประเทศไทยต่อไป